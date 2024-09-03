Зависимые от нефти: в Монголии оправдались, почему не арестовали Путина

В правительстве Монголии говорят, что причиной невыполнения обязательств по аресту Путина согласно ордеру МУС стали "связанные руки" из-за определенной зависимости от РФ.

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Энергетическая зависимость от РФ стала для Монголии более сильным аргументом, чем ордер МКС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншоты

После того, как в понедельник, 2 сентября, правительство Монголии не выполнило международный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина во время его официального визита в страну, представитель правительства озвучил Politico причины невыполнения обязательств.

По его словам, решение было принято из-за того, что Монголия оказалась в энергетической зависимости от страны-агрессора России, ведь 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии импортирует именно из РФ и Китая.

"Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", - сказал представитель правительства. видео дня

Кроме этого он отметил, что Монголия продолжает придерживаться политики нейтралитета в дипломатических отношениях, что и было продемонстрировано в официальных заявлениях.

Издание подчеркивает, что неудобное географическое расположение рядом с Россией и Китаем заставляет Монголию идти по "дипломатическому канату", чтобы избежать разрыва отношений с соседями, с которыми она имеет широкие связи и даже полномасштабное вторжение этого не изменило.

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Визит Путина в Монголию - что известно

О том, что российского диктатора Владимира Путина во время визита в Монголию должна арестовать местная власть накануне заявил представитель Международного уголовного суда (МУС) в Гааге доктор Фади эль-Абдалла.

В Европейском союзе также ожидали, что Монголия, будучи участницей Римского статута Международного уголовного суда, выполнит свои обязательства по действующему ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии представитель МИД Украины заявил, что позволив военному преступнику Владимиру Путину приехать в Монголию, несмотря на ордер Международного уголовного суда, официальный Улан-Батор делит со страной-агрессором ответственность за военные преступления оккупантов РФ.

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