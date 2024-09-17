Украина не может создавать эффективные боевые подразделения: в ISW назвали причину

Способность Украины защищаться от российских наступательных операций в значительной степени зависит от предоставления военной помощи Западом.

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Помощи Запада недостаточно, чтобы Украина создавала боевые подразделения / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Задержка и недостаточность западной военной помощи продолжают ограничивать способность Украины создавать эффективные боевые подразделения. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики ISW напоминают, что президент Владимир Зеленский в интервью CNN сказал о том, что Украине "нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми" к неопределенному требованию. Однако Украина не смогла оснастить даже четыре из этих бригад.

Зеленский отметил, что Украина наращивает внутреннее производство беспилотников и перебрасывает технику со складов или из резервных бригад, чтобы попытаться компенсировать недостаточную военную помощь Запада.

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По его словам, это недостаточное обеспечение, в частности, бронетехникой и артиллерийскими боеприпасами, привело к потерям украинского личного состава.

"ISW давно оценивает, что способность Украины защищаться от российских наступательных операций в значительной степени зависит как от предоставления военной помощи Западом, так и от усилий Украины восстановить существующие подразделения и создать новые — последним из которых Украина уделила значительное внимание", – говорится в отчете.

Тем не менее, создание большего количества украинской пехоты без соответствующего увеличения механизированной техники существенно не повысит боеспособность Украины, отметили аналитики ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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