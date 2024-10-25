"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

Главнокомандующий ВСУ рассказал, насколько правдивой является информация российской стороны о положении украинских войск в Курской области.

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Сырский рассказал, что на самом деле происходит в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Александр Сырский

Что сообщил Сырский:

Заявление Путина - не более чем дезинформация

Войска РФ в Курской области теряют немало живой силы и техники

На саммите БРИКС глава страны-агрессора Владимир Путин заявил, что российским войскам якобы удалось окружить украинскую группировку. Главком Александр Сырский отреагировал на это заявление в Telegram.

По его словам, кремлевский диктатор выдал дезинформацию и его заявление не отражает реальной ситуации. Украинские войска на самом деле продолжают активные действия на Курском направлении.

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"Третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий также обнародовал статистику потерь вражеской армии за период с 8 августа по сегодня в Курской области. Противник потерял:

17819 человек, из них безвозвратные - 6662 человека, санитарные - 10446 человек и пленные - 711 человек;

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

БРИКС / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области – последние новости

Напомним, что ВСУ продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской области РФ. В частности, военный эксперт Роман Свитан рассказал, как бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российских морских пехотинцев на Курщине.

Ранее аналитики ISW сообщили, что согласно геолокационным кадрам от 22 октября, ВСУ прошли юго-восточнее Коренево до южного Зеленого Пути в Курской области.

Ранее Главред также сообщал, что уже 24 октября появились подтверждения, что украинские силы смогли продвинуться вдоль реки Снагость к северу от Дарьино и, вероятно, закрепились в населенных пунктах Дарьино и Николаево-Дарино.

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