Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

Анна Косик
25 октября 2024, 14:50обновлено 25 октября, 15:25
1209
Главнокомандующий ВСУ рассказал, насколько правдивой является информация российской стороны о положении украинских войск в Курской области.
Сырский, Путин
Сырский рассказал, что на самом деле происходит в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Александр Сырский

Что сообщил Сырский:

  • Заявление Путина - не более чем дезинформация
  • Войска РФ в Курской области теряют немало живой силы и техники

На саммите БРИКС глава страны-агрессора Владимир Путин заявил, что российским войскам якобы удалось окружить украинскую группировку. Главком Александр Сырский отреагировал на это заявление в Telegram.

По его словам, кремлевский диктатор выдал дезинформацию и его заявление не отражает реальной ситуации. Украинские войска на самом деле продолжают активные действия на Курском направлении.

видео дня

"Третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий также обнародовал статистику потерь вражеской армии за период с 8 августа по сегодня в Курской области. Противник потерял:

  • 17819 человек, из них безвозвратные - 6662 человека, санитарные - 10446 человек и пленные - 711 человек;
  • 45 танков;
  • 256 боевых бронированных машин;
  • 565 единиц автомобильной техники;
  • 99 артиллерийских систем;
  • 5 реактивных систем залпового огня.
БРИКС Инфографика
БРИКС / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области – последние новости

Напомним, что ВСУ продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской области РФ. В частности, военный эксперт Роман Свитан рассказал, как бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российских морских пехотинцев на Курщине.

Ранее аналитики ISW сообщили, что согласно геолокационным кадрам от 22 октября, ВСУ прошли юго-восточнее Коренево до южного Зеленого Пути в Курской области.

Ранее Главред также сообщал, что уже 24 октября появились подтверждения, что украинские силы смогли продвинуться вдоль реки Снагость к северу от Дарьино и, вероятно, закрепились в населенных пунктах Дарьино и Николаево-Дарино.

Читайте также о заявлениях Сырского:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Владимир Путин новости Украины Александр Сырский Операция в Курской области
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

15:48Украина
"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

14:50Украина
После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

14:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецепт

Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецепт

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце: когда обрушится жесткая магнитная буря

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце: когда обрушится жесткая магнитная буря

Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

Последние новости

15:48

Как пересчитать свежие дрожжи на сухие: очень простой, но эффективный способ

15:48

Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

15:17

Кличко: С начала года Киев направил на помощь армии больше, чем за весь прошлый год, – 8,6 млрд грн

15:00

Имеет ли Россия потенциал для продвижения на фронте: названы 5 главных факторов

14:54

Атомный блок отключился на четыре часа: на АЭС произошел опасный инцидент - МАГАТЭ

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
14:50

"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

14:41

Как быстро остановить нашествие крыс в саду и доме: 3 вещи, которые они ненавидят

14:41

Тимур Мирошниченко рассказал про сумасшедшие вечеринки у ЯнуковичаВидео

14:21

"Украинская команда" открывает большой сбор "Тепло на фронт: "Включи отопление защитникам!"

Реклама
14:05

На пути к цели не сдадутся: ТОП-5 самых настойчивых знаков зодиака

14:02

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Тиграм - оскорбления, Обезьянам - разрыв

14:02

После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

13:57

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

13:25

Путин "стремится к постоянному прекращению огня": Эрдоган выступил со странным заявлением

13:04

РФ отправит войска КНДР в зону боевых действий уже 27-28 октября - Зеленский

13:02

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

13:02

ВСУ имеют успехи в двух ключевых пунктах на Донбассе: где восстановили позиции - ISW

12:53

Гороскоп на завтра 26 октября: Близнецам - сюрпризы, Весам - впечатляющая возможность

12:46

Потери один к одному: ВСУ придется оставить Селидово — Згурец

12:25

Лукашенко пригрозил России войной: в чем причина

Реклама
12:02

Оживление на Кинбурнской косе: Снегирев объяснил активизацию РФ на Юге

11:50

Что делать, если отопление дали, а батареи холодные: специалисты дали важный совет

11:49

В Украине потеплеет до +19, но синоптик предупредил об опасности

11:37

"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшемуВидео

11:27

Смерть Лиама Пейна связали с рэппером P.Diddy

11:02

Ликвидация МСЭК: в Раде объяснили, как будут выполняться функции до реформирования

10:53

Путин и Маск регулярно общаются с конца 2022 года: о чем они говорят - WSJ

10:47

Россия выпустила по Украине 63 "Шахеда": сколько из них сбила ПВО

10:45

Украинский ведущий объявил о разводе через 16 лет брака

10:21

Цены на бензин и дизель неожиданно изменились: в чем причина роста и падения

10:18

Курс валют на 25 октября: Нацбанк снизил цену доллара - сколько стоит

09:59

Враг "обломал зубы" на Курщине: ВСУ продвинулись в районе основного "плацдарма" - ISW

09:32

Оккупанты расстреляли бойцов НГУ под Селидово, это говорит о масштабной проблеме ВСУ - Forbes

09:30

Как очистить всю духовку за 5 минут: женщина удивила своим методом уборкиВидео

09:23

Хочет иметь больше козырей: РФ, вероятно, готовит продвижение в сторону Запорожья

09:00

Pro&Contra: Нужно ли Украине восстанавливать ядерный потенциал?

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Все пошло не по плану: Путин потерпел неудачу на саммите БРИКС - ISW

08:00

Беда российской оппозиции, или Почему Навальная – не конкурент Путинумнение

07:38

Переговоры должны были начаться: Путин заявил, что получил предложение от Украины

Реклама
07:02

Ночные взрывы в Киеве: РФ атаковала дронами, из-за падения обломков горели деревья

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти томат

05:30

Только люди с "орлиным" зрением найдут 3 отличия за 14 секунд: загадка на внимательность

05:00

Какой сегодня праздник 25 октября 2024: что запрещено делать дома

04:20

Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

03:37

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине автомат: хитрости, которые спасут обувь

02:41

Сложная головоломка на скорость: нужно найти странную чашку за 9 секунд

01:49

Россия распространяет нестабильность в мире: в ЕС отреагировали на отправку войск КНДР

01:30

Голливудская звезда раскрыл бурный роман с Деми Мур

01:17

Враг нацелился сразу на три города Донетчины: эксперт озвучил план оккупантов

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять