Переговоры должны были начаться: Путин заявил, что получил предложение от Украины

Хозяин Кремля утверждает, что План победы перечеркнул возможность переговоров.

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Путин заявил, что получил "секретное предложение" от Украины / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Офис президента

Кратко:

Кремль через посредника якобы получил "секретное предложение" от Киева

Путин заявил, что План победы перечеркнул возможность переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины какое-то предложение для РФ и передал эту информацию в Кремль. О каких именно предложениях идет речь Путин не уточнил.

Свое заявление президент РФ озвучил на саммите БРИКС, пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

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По словам Путина, он якобы согласился на предложение, но потом президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы. Это, как считает глава Кремля, перечеркнуло возможность переговоров.

"Турция тоже выступила с инициативой по ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики", - сказал хозяин Кремля.

На просьбу оценить от одного до десяти шансы урегулирования войны с Украиной Путин сказал, что считает нецелесообразным называть любые цифры и баллы.

План победы - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами по пост главы Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Также Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Президент рассказал американским политикам о своем Плане победы.

16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

Пункты Плана победы Украины / Инфографика: Главред

План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время. Детальнее читайте в материале: Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит.

Зеленский сравнил реакцию партнеров в США и Европе на План победы с обсуждениями поставок Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16 в прошлом, от которых на Западе сначала отказались, но затем постепенно пришли к согласию в этом вопросе.

Известно, что Зеленский готовит еще один план - он будет касаться шагов, которые должны быть предприняты внутри Украины.

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