Враг лютует на двух направлениях: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта

Силы обороны Украины поразили девять районов сосредоточения личного состава армии РФ.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Коротко:

ВСУ наносят удары по врагу

РФ идет на штурм на востоке

За минувшие армия страны-агрессора совершила 170 штурмовых атак на позиции Сил обороны Украины, сосредоточившись на Кураховском и Покровском направлениях.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах три ракетных удара с применением семи ракет, а также 57 авиаударов, сбросил 108 КАБ, применил 1366 дронов-камикадзе, а также совершил 4241 обстрел, из них 160 из РСЗО.

В свою очередь за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

Ситуация на фронте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак на позиции наших войск вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

/ Инфографика: Главред

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Променя, Лисовки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций, на Приднепровском направлении – четыре раза. Оккупанты активно задействовали штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Харьковском, Торецком, Ореховском и Краматорском направлении враг штурмовал украинские позиции по три раза.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области России. Авиация оккупантов за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ накопила 120 тысяч военных на фронте. На Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Купянском направлении Харьковской области войска страны-оккупанта РФ стремятся максимально закрепиться на левобережном плацдарме, заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Как сообщал ранее Главред, Силы обороны продолжают успешно сдерживать российские войска на юге. Однако Владислав Волошин сообщил, что на этом участке фронта украинским силам противостоит около 200 тысяч российских оккупантов. РФ распределяет силы по направлениям, оценивая, где больше всего наращиваются их усилия.

Смотрите видео - кремлевские генералы в панике из-за неожиданного удара ВСУ:

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