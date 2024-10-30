РФ выбрала новую цель на Харьковщине: комбат об угрозе форсирования Оскола

Противник на узком отрезке активно применяет легкобронированную и бронированную технику, рассказал Юрий Федоренко.

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Направления атак РФ на Харьковщине

Как ВСУ отражают удары врага

На Купянском направлении Харьковской области войска страны-оккупанта РФ стремятся максимально закрепиться на левобережном плацдарме, заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

"Населенный пункт Кругляковка – это наиболее заманчивый участок для противника, поскольку россияне имели частичный успех в течение значительного времени. Для противника сейчас критически важно там закрепиться", — подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Вместе с тем украинский офицер сказал, что Силы обороны достаточно активно противодействуют, влияют на врага благодаря объединенному огневому воздействию и беспилотным системам, а также выбивают врага с позиций, на которые противнику удалось зайти.

"Те силы, средства, которые противник применяет на узком отрезке, они очень и очень большие. Потери, которые есть у противника, они тоже не соизмеримы с теми результатами, которые они получают на поле боя", — рассказал украинский защитник.

При этом он пояснил, что лишь при завладении в полной мере левобережной Купянщиной противник может приступить к подготовительной работе по форсированию реки Оскол, однако в краткосрочной перспективе противник выполнить эту задачу не сможет.

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"Относительно характера действий противника, на узком отрезке он активно применяет легкобронированную и бронированную технику. Основная задача этой техники – это подбрасывание живой силы к передней линии боевого соприкосновения", — указал украинский комбат.

По его словам, в отдельных случаях, которые все больше приобретают динамичности, противник штурмует даже в чистом поле, когда 9 – 10 военнослужащих РФ перебегают из одной лесопосадки в другую.

"Силы обороны ликвидируют преимущественно большее количество, их там с 10 добегает 1 – 2, но такие волны есть одна за другой. Как следствие, противник оказывается вблизи наших позиций. Затем и там он "раздолбывается" беспилотниками, артиллерией и всем остальным. Те, кто остается в строю, переходят к ударно-штурмовым действиям", — добавил Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ удалось провести успешные контратаки на Харьковщине. В Волчанске бои обострились и врагу снова удалось взять под контроль агрегатный завод.

Как сообщал Главред, в Харьковской области ГУР провело уникальную операцию и зачистило 400 гектаров лесистой местности возле Липцов. Несмотря на сложный рельеф и укрепленные позиции противника, украинским защитникам удалось без потерь обеспечить вход личного состава 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" для стабилизационных действий.

Смотрите видео - россиян окружили в Волчанске:

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