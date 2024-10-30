Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

Войска РФ пытаются форсировать Днепр и создать працдарм на правом берегу реки, чтобы угрожать населенным пунктам Херсонщины, предупредили в ВСУ.

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Россияне пытаются форсировать Днепр и закрепиться - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Силы территориальной обороны ВСУ

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ВСУ контролируют большинство островов в устье Днепра

Враг пытается форсировать реку, чтобы создать плацдарм на правом берегу

Большинство островов в районе Херсона контролируются Силами обороны Украины, однако противник продолжает пытаться форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу реки. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По словам Волошина, российские войска продолжают пытаться захватить эти острова.

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Противник ежедневно осуществляет штурмовые действия, пытается высаживаться и форсировать реку, а также ведет разведывательные операции с целью выявления слабых мест в украинской обороне и подготовки плацдармов для дальнейших штурмов.

Волошин также отметил, что россияне продолжают попытки захватить плацдарм на правом берегу Днепра.

"Враг не оставляет попытки возможно захватить плацдарм на правом берегу и оттуда угрожать населенным пунктам Херсонской области", - сказал Волошин.

Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска почти ежедневно обстреливают Херсон из артиллерии, однако пока не имеют возможности проводить наступательные операции в направлении областного центра, рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

На Юге россияне активизировали штурмовые действия, в частности на Приднепровском направлении, пытаясь захватить острова для усиления угрозы Херсону, рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский посетил части и подразделения в Запорожской области, с целью проверки их готовности к обороне в осенне-зимний период.

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