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РФ накопила 120 тысяч военных на фронте: ВСУ пытаются держать оборону

Юлия Закрепа
30 октября 2024, 17:00обновлено 30 октября, 17:44
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В Селидово оккупанты пытаются выровнять линию боевого соприкосновения.
РФ накопила 120 тысяч военных на фронте: ВСУ пытаются держать оборону
Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Основные тезисы Жмайло:

  • Россияне не прорвали фронт, но ситуация очень напряженная
  • На фронте РФ сосредоточила около 120 тысяч военных
  • В Селидово оккупанты хотят начать наступление

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что на Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт.

"К счастью, информация о том, что фронт посыпался, не соответствует действительности. Управляемость войск не потеряна, но есть огромное численное преимущество врага. Для сравнения, на юге, включая Крым, Херсонскую и Запорожскую области, сосредоточена около 200-тысячная группировка, которая постоянно пытается улучшить свое тактическое положение. На Покровско-Кураховском направлении, на узкой полосе, они сосредоточили вместе с резервами около 120 тысяч. Несмотря на то, что в ВСУ улучшилась ситуация с артиллерийскими средствами, разница сокращается один к двум, очень трудно бить по российской пехоте, и дефицит пехотных подразделений Сил обороны сказывается", - сообщил он в эфире телеканала "Еспресо".

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Вместе с тем, ВСУ продолжают вести активную оборону. Отступая, наносят врагу большие потери, говорит Жмайло.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Эксперт также сообщил, что в сверхсложных условиях ВСУ пытаются держать оборону. Сейчас происходит переброска резервов на самые горячие направления.

"Например, если двигаться с севера на юг, то Торецк усиливается 14-м полком сил беспилотных систем. К северу от Кураховского водохранилища должны прибыть отдельные подразделения 128-й бригады, а также подразделения президентской бригады. Ситуация остается крайне тяжелой. Главная задача - продвижение в Богоявленке и соседних направлениях. Россияне пытаются прорваться к трассе Н15, чтобы перекрыть основную артерию снабжения украинских войск, которые держат оборону в Курахово. В Селидово оккупанты пытаются выровнять линию боевого соприкосновения, чтобы потом развернуть наступление непосредственно к самому городу Покровску", - рассказал военный эксперт.

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские бойцы контратакуют в Курской области возле важных населенных пунктов. Известно, что в течение суток 28 октября продолжались бои на главном "украинском плацдарме" на Курщине. в Минобороны России информировали, что ВСУ осуществили контратаку.

Силы обороны продолжают успешно сдерживать российские войска на юге. Однако Владислав Волошин сообщил, что на этом участке фронта украинским силам противостоит около 200 тысяч российских оккупантов. РФ распределяет силы по направлениям, оценивая, где больше всего наращиваются их усилия.

ВСУ остановили продвижение оккупантов в Торецке. "За прошедшую неделю на Краматорском направлении враг провел 12 безрезультатных атак. Они применяют тактику малых штурмовых групп, как и раньше. Однако количество обстрелов из артиллерии, дронов и авиации не уменьшилось.

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