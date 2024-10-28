ВСУ остановили продвижение оккупантов: где Силы обороны заняли выгодное положение

Враг остается в восточных районах Торецка и не продвигается дальше.

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ВСУ стабилизировали ситуацию на фронте/ Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Главные тезисы спикера:

В Торецке украинские воины остановили продвижение россиян

Оккупанты пытаются штурумировать малыми группами

Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию в Торецке, продвижение оккупантов в городе остановлено. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По словам спикера, враг остается в восточных районах города и не продвигается дальше.

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Бобовникова сообщила, что за сегодня враг в Торецке совершил 6 атак, вблизи Часового Яра - произошло 9 штурмов.

"За прошедшую неделю на Краматорском направлении враг провел 12 безрезультатных атак. Они применяют тактику малых штурмовых групп, как и раньше. Однако количество обстрелов из артиллерии, дронов и авиации не уменьшилось. Особенно что касается авиации. Также на направлении действуют диверсионно-разведывательные группы - это может быть даже один человек, два, три, которые корректируют цели и пытаются искать слабые места. Подобные группы быстро выявляются и уничтожаются", - рассказала пресс-секретарь ОТГ.

Она отметила, что на Северском направлении россияне на днях пытались прорвать нашу оборону у Выемок.

По ее словам, оккупанты пробовали штурмовали малыми группами, которых подвозила техника как можно ближе к линии боевого соприкосновения, высаживала и дальше они в пешем порядке доходили до передовых позиций. И так волнами повторялось.

Бобовникова отметила, что подобные атаки заканчиваются для врага значительными потерями, поскольку на Северском направлении Силы обороны занимают более выгодное положение.

Торецк / Инфографика: Главред

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщал, что в ближайшее время российские оккупанты могут осуществить продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин информировал о том, что российские оккупанты захватили село Левадное в Запорожской области. Он отметил, что враг нарастил свои усилия после захвата Угледара. Россияне провели перегруппировку и вклинились в оборону на глубину взводного опорного пункта.

Как ранее писал Главред, противник активизировался на Купянском направлении. По словам командира батальона Юрия Федоренко, враг активнее давит в районе Глубокого на Харьковщине, выполняя задачу, поставленную еще в мае - проникновение на территорию Харьковской области с целью достижения административных границ Харькова.

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