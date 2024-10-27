Враг вклинился в оборону ВСУ, что происходит на юге - Силы обороны

Главное:
- Россияне вклинились в оборону ВСУ
- Оккупанты захватили село Левадное в Запорожской области
Российские оккупанты захватили село Левадное в Запорожской области. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона рассказал о том, что происходит на этом участке фронта.
Он подтверждает, что россияне продвинулись на этом участке фронта. Он отметил, что враг нарастил свои усилия после захвата Угледара. Россияне провели перегруппировку и вклинились в оборону на глубину взводного опорного пункта.
В то же время Волошин утверждает, что все не так плохо, как может показаться. ВСУ делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.
"Это простой полевой стан, который находился в низине, и защищать его, проводить там оборонительные действия немного сложно. Сейчас все командные высоты, которые есть на этом участке боевого столкновения, под контролем ВСУ, и продолжается оборонная операция по восстановлению положения", - объяснил он.
Война в Украине - прогнозы по завершению
Как писал Главред, по мнению командира противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады Олега Романова "Ромаха", война России против Украины вряд ли завершится в ближайшие месяцы - Путин поставил экономику своей страны на военные рельсы и вряд ли намерен останавливаться.
Более того, после вступления КНДР в войну против Украины, СМИ пишут о приближении Третьей мировой. Вскоре другие страны по обе стороны войны могут последовать примеру Северной Кореи, в частности, Великобритания и Франция, которые ранее уже говорили о такой возможности, считает The Telegraph.
Эксперт Алексей Копытько считает, что до выборов в США можно избежать худшего (и Украина с этим неплохо справляется), но после них ничего не закончится. Зато могут в полной мере проявиться вызовы, которых нет сейчас. А именно - вызовы подготовки вынужденных, но крайне непопулярных решений.
"Это касается не только возможных условий прекращения огня. Это касается неизбежного сокращения инфраструктуры (культурной, социальной, образовательной и т.д.) из-за отсутствия людей и денег", - отметил он в блоге на Главреде.
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