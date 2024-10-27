Враг вклинился в оборону ВСУ, что происходит на юге - Силы обороны

Российские оккупанты смогли захватить село Левадной в Запорожской области.

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Россияне захватили село Левадное / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

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Россияне вклинились в оборону ВСУ

Оккупанты захватили село Левадное в Запорожской области

Российские оккупанты захватили село Левадное в Запорожской области. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона рассказал о том, что происходит на этом участке фронта.

Он подтверждает, что россияне продвинулись на этом участке фронта. Он отметил, что враг нарастил свои усилия после захвата Угледара. Россияне провели перегруппировку и вклинились в оборону на глубину взводного опорного пункта.

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В то же время Волошин утверждает, что все не так плохо, как может показаться. ВСУ делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Это простой полевой стан, который находился в низине, и защищать его, проводить там оборонительные действия немного сложно. Сейчас все командные высоты, которые есть на этом участке боевого столкновения, под контролем ВСУ, и продолжается оборонная операция по восстановлению положения", - объяснил он.

Война в Украине - прогнозы по завершению

Как писал Главред, по мнению командира противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады Олега Романова "Ромаха", война России против Украины вряд ли завершится в ближайшие месяцы - Путин поставил экономику своей страны на военные рельсы и вряд ли намерен останавливаться.

Более того, после вступления КНДР в войну против Украины, СМИ пишут о приближении Третьей мировой. Вскоре другие страны по обе стороны войны могут последовать примеру Северной Кореи, в частности, Великобритания и Франция, которые ранее уже говорили о такой возможности, считает The Telegraph.

Эксперт Алексей Копытько считает, что до выборов в США можно избежать худшего (и Украина с этим неплохо справляется), но после них ничего не закончится. Зато могут в полной мере проявиться вызовы, которых нет сейчас. А именно - вызовы подготовки вынужденных, но крайне непопулярных решений.

"Это касается не только возможных условий прекращения огня. Это касается неизбежного сокращения инфраструктуры (культурной, социальной, образовательной и т.д.) из-за отсутствия людей и денег", - отметил он в блоге на Главреде.

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