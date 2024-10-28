Новое наступление РФ: где возможно привлечение войск КНДР в боях против ВСУ - NYT

Украинские силы уже готовятся к "неизбежному" нападению иностранных войск.

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ВСУ предупредили, что новое наступление РФ может начать со дня на день / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

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Россия хочет развернуть силы КНДР на Курщине, чтобы вернуть свою территорию

ВСУ проводят подготовку к боям с солдатами из КНДР

Северная Корея готовится развернуть 10 тысяч военных для привлечения к боям на фронте со стороны страны-агрессора России. Эксперты считают, что это мало для группировки для влияния на общее положение дел в армии РФ по всему фронту, однако достаточно, чтобы отбить Курщину.

Об этом говорится в статье The New York Times. Именно поэтому, скорее всего, Курское направление станет первым, где появятся северокорейские солдаты вместе с оккупантами.

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"Поскольку их количество будет расти, я ожидаю, что их влияние будет заметно в прогрессе устойчивой российской контратаки", - предположил бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве Джон Форман.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Однако аналитики и эксперты до сих пор расходятся во мнениях относительно того, как именно РФ использует войска КНДР на Курщине - солдат будут использовать для прямых атак, или охраны районов вне зоны боевых действий.

В любом случае враг будет пытаться реализовать на Курщине тактику по наступлению за счет численного превосходства личного состава при артиллерийской поддержке.

К этому уже готовятся и украинские военные, которые выполняют боевые задачи в Курской области. Один из них сообщил, что его бригаду предупредили об атаке в ближайшее время, даже, вероятно, в ближайшие дни.

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Переброска войск КНДР в Россию - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о том, что северокорейские военные могут появиться на фронте в течение нескольких дней.

Ранее в ЦПИ заявили, что северокорейские военные, которые будут воевать на стороне страны-агрессора России, могут стать серьезной угрозой для Украины. Сейчас они неопытные, однако они будут учиться у российских оккупантов и получать опыт на фронте.

Накануне в Главном управлении разведки рассказали, что на самом деле РФ уже везет на фронт наемников из КНДР. Это пытаются скрыть, поэтому везут корейцев в грузовиках с гражданскими номерами.

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