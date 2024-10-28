Новое наступление РФ: где возможно привлечение войск КНДР в боях против ВСУ - NYT

Главное:
- Россия хочет развернуть силы КНДР на Курщине, чтобы вернуть свою территорию
- ВСУ проводят подготовку к боям с солдатами из КНДР
Северная Корея готовится развернуть 10 тысяч военных для привлечения к боям на фронте со стороны страны-агрессора России. Эксперты считают, что это мало для группировки для влияния на общее положение дел в армии РФ по всему фронту, однако достаточно, чтобы отбить Курщину.
Об этом говорится в статье The New York Times. Именно поэтому, скорее всего, Курское направление станет первым, где появятся северокорейские солдаты вместе с оккупантами.
"Поскольку их количество будет расти, я ожидаю, что их влияние будет заметно в прогрессе устойчивой российской контратаки", - предположил бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве Джон Форман.
Однако аналитики и эксперты до сих пор расходятся во мнениях относительно того, как именно РФ использует войска КНДР на Курщине - солдат будут использовать для прямых атак, или охраны районов вне зоны боевых действий.
В любом случае враг будет пытаться реализовать на Курщине тактику по наступлению за счет численного превосходства личного состава при артиллерийской поддержке.
К этому уже готовятся и украинские военные, которые выполняют боевые задачи в Курской области. Один из них сообщил, что его бригаду предупредили об атаке в ближайшее время, даже, вероятно, в ближайшие дни.
Что известно о The New York Times?
The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
Переброска войск КНДР в Россию - последние новости
Напомним, Главред сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о том, что северокорейские военные могут появиться на фронте в течение нескольких дней.
Ранее в ЦПИ заявили, что северокорейские военные, которые будут воевать на стороне страны-агрессора России, могут стать серьезной угрозой для Украины. Сейчас они неопытные, однако они будут учиться у российских оккупантов и получать опыт на фронте.
Накануне в Главном управлении разведки рассказали, что на самом деле РФ уже везет на фронт наемников из КНДР. Это пытаются скрыть, поэтому везут корейцев в грузовиках с гражданскими номерами.
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