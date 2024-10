Главное:

Северная Корея готовится развернуть 10 тысяч военных для привлечения к боям на фронте со стороны страны-агрессора России. Эксперты считают, что это мало для группировки для влияния на общее положение дел в армии РФ по всему фронту, однако достаточно, чтобы отбить Курщину.

Об этом говорится в статье The New York Times. Именно поэтому, скорее всего, Курское направление станет первым, где появятся северокорейские солдаты вместе с оккупантами.

"Поскольку их количество будет расти, я ожидаю, что их влияние будет заметно в прогрессе устойчивой российской контратаки", - предположил бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве Джон Форман.

Однако аналитики и эксперты до сих пор расходятся во мнениях относительно того, как именно РФ использует войска КНДР на Курщине - солдат будут использовать для прямых атак, или охраны районов вне зоны боевых действий.

В любом случае враг будет пытаться реализовать на Курщине тактику по наступлению за счет численного превосходства личного состава при артиллерийской поддержке.

К этому уже готовятся и украинские военные, которые выполняют боевые задачи в Курской области. Один из них сообщил, что его бригаду предупредили об атаке в ближайшее время, даже, вероятно, в ближайшие дни.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.