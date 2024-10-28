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ВСУ успешно продвинулись под Суджей, но могут потерять Селидово - ISW

Юлия Закрепа
28 октября 2024, 07:50обновлено 28 октября, 08:42
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На Покровском направлении войска РФ продолжили наступление на позиции ВСУ.
ВСУ успешно продвинулись под Суджей, но могут потерять Селидово - ISW
ВСУ продвинулись в Курской области / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

Главное:

  • ВСУ расширили плацдарм в Курской области
  • Российские войска прорвались на Покровском направлении
  • Оккупанты якобы проводят зачистку в Селидово

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска недавно продвинулись в пределах главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Специалисты ISW также поделились геолокационными кадрами от 26 октября, которые показывают, что ВСУ продвинулись на юго-запад от Ольговки, что к востоку от Коренево и вблизи Колмакова - восток Суджи.

видео дня

Российские источники ISW, в частности Минобороны РФ, утверждали 27 октября, что ВСУ атаковали вблизи Зеленого Пути, Новоивановки, Дарьино, Нижнего Клина, Погребков, Николаево-Дарьино и у н.п. Плехово.

ВСУ успешно продвинулись под Суджей, но могут потерять Селидово - ISW
Какова ситуация в Курской области / карта: ISW

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в пределах главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры от 26 октября показывают, что россияне продвинулись на юго-восток от Мартыновки.

Российский источник ISW утверждает, что по состоянию на вечер 26 октября ВСУ атаковали вблизи Нового Пути Глушковского района, к западу от главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Наступление РФ на Покровском направлении - что известно

Аналитики Института изучения войны сообщили, что на Покровском направлении войска РФ продолжили наступление в районе города Селидово.

На геолокационных кадрах от 27 октября видно, как оккупанты поднимают триколор над зданием Селидовского городского совета, что может указывать на то, что захватчики продвинулись к центру Селидово, говорится в отчете.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ якобы захватили и проводят зачистку во всем Селидове, хотя эксперты ISW еще не получили подтверждения того, что россияне действуют в западной части города.

Геолокационные кадры от 27 октября также показывают, что российские оккупанты продвинулись на юг от Вишневого, что западнее Селидово.

Некоторые российские источники утверждали, что путинские войска также продвинулись к Вишневому, хотя в ISW также еще не нашли подтверждения.

Селидово/Селидове
Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, стало известно о том, что ВСУ оставили три населенных пункта на Донбассе. Украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил, что из Горняка ВСУ отошли, так как там уже было оперативное окружение. На Кураховском направлении тяжелая ситуация.

Российские оккупанты убили четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово. Известно, что около 13:00 РФ начала штурм укреплений, во время которого захватили защитников Украины в плен. Российские военные захватили в плен четырех бойцов Нацгвардии ВСУ, допросили их на камеру, а затем цинично убили.

В DeepState сообщили, что враг зашел еще в один населенный пункт в Донецкой области. Аналитики также сообщили, что российские оккупанты зашли в село Богоявленка и в город Селидово в Донецкой области. Они уже начали развешивать свои флаги.

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