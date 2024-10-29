РФ сосредоточила 200 000 военных: в ВСУ рассказали, есть ли угроза для Днепропетровщины

Украинские военные проводят стабилизационную операцию вблизи села Левадное, куда вклинились оккупанты, рассказал Владислав Волошин.

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Россия сконцентрировала 200 000 военных на юге / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

На юге Украины сконцентрировано около 200 тысяч россиян

ВСУ проводят стабилизационную операцию вблизи села Левадное видео дня

Россия не создала ударную группу для наступления

Силы обороны продолжают успешно сдерживать российские войска на юге. На этом участке фронта украинским силам противостоит около 200 тысяч российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, эта цифра включает также российских солдат, которые находятся на территории аннексированного Крыма. Волошин подчеркнул, что враг распределяет свои силы по направлениям, оценивая, где больше всего наращиваются их усилия, а где они держат оборону.

"Он (враг - Главред) распределяет эти силы на каждом отрезке линии боевого соприкосновения согласно своим планам. Сейчас враг не создал, как сообщает наша разведка, ударную группу для ведения наступательных действий", - рассказал он.

Волошин добавил, что село Левадное - это путь к населенному пункту Великая Новоселка. По его словам, это важный узел на юге Донецкой области и, фактически, граница с Днепропетровской областью. Именно поэтому украинские воины делают все, чтобы не дать врагу продвинуться.

"Продвижений больших (россиян - Главред) нет. Только несколько дней назад противник, используя постоянные штурмовые действия, имел частичный успех и вклинился на небольшое расстояние на глубину взводного опорного пункта возле села Левадное. Сейчас ВСУ проводят стабилизационную операцию, стабилизационные действия для того, чтобы выровнять положение. То есть продвижений как таковых, на нашем направлении фактически нет", - сказал он.

Волошин добавил, что на некоторых отрезках фронта наблюдается подготовка РФ к штурмовым атакам малыми группами пехоты. По его словам, в российских штурмовых группах насчитывается до 10 человек.

"Кроме того, враг на некоторых отрезках также собирает бронированную технику для поддержки этих штурмовых групп и в частности в направлении Левадного. Там враг также будет усиливать свои штурмовые действия путем привлечения боевой техники и, возможно, танков", - сказал представитель Сил обороны Юга.

Смотрите видео, в котором спикер Сил обороны Юга рассказал о ситуации на фронте:

Видео заявления спикера Сил обороны Юга / Фото: скриншот

Что такое Силы обороны и безопасности Украины? Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

Ситуация на юге Украины - последние новости

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел инспекцию частей и подразделений в Запорожской области. Он отметил, что в этом регионе Россия использует авиацию, дроны и артиллерию. Основной задачей является усиление обороны и обеспечение устойчивости линии фронта.

Также недавно спикер Сил обороны юга Владислав Волошин подтвердил, что российские оккупанты захватили село Левадное в Запорожской области. Он отметил, что враг нарастил усилия после захвата Угледара, но ситуация не критическая.

Как сообщал Главред, россияне усилили свое присутствие на Кинбурнской косе, пытаясь накопить вооружение для возможного штурма. Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что это не создает угрозы для Николаева.

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