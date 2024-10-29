Путин на фоне позора с "Сарматом" пафосно объявил о новых пусках "ядерных" ракет

4 из 5 попыток испытать ракету "Сармат" были провальными.

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Репутацию России как "ядерного государство" подмочили неудавшиеся пуски Сарматов / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны РФ

Главные тезисы из заявления диктатора страны-агрессора:

Россия осуществит практические пуски носителей ядерного оружия

Москва будет модернизировать ядерные силы

Диктатор РФ Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. При этом глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и дальше будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по применению ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", — сказал Путин на совещании 29 октября. видео дня

Диктатор назвал использование Россией ядерного оружия "крайне исключительной мерой обеспечения безопасности государства".

Вместе с тем, похвалился Путин, "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности России".

Путин не обошелся без угроз Западу.

"Учитывая рост геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются", — высказался он.

Страны, владеющие ядерным оружием / Инфографика: Главред

Путин "обещает" не втягиваться в новую гонку вооружений, но — "поддерживать баланс ядерных сил на уровне достаточности".

Путин объявил о старте учений сил сдерживания - смотрите видео:

Ядерное оружие - последние новости

Как писал Главред, 25 сентября диктатор России Владимир Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину. Теперь Кремлем предлагается потенциальная ядерная атака на неядерные государства, которых якобы поддерживают ядерные страны. Также Москва сделала возможной "ядерную атаку" в ответ на агрессию против Беларуси.

В Украине такой шаг РФ назвали "инструментом запугивания, поскольку у него (Путина) не осталось других средств воздействия".

Эксперты тоже сомневаются, что Россия способна применить ядерное оружие. Олег Жданов предположил, что, если страна-агрессор и попытается нанести удар, по ней нанесут удар на опережение.

Следует отметить, что репутацию России как "ядерного государство" подмочили неудавшиеся пуски носителя ядерной БЧ "Сармата". Ракета взорвалась не во время ее пуска, а в шахте, оставив огромный кратер и разрушив часть испытательной площадки.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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