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О прорыве речь не идет: Коваленко проанализировал новые потери РФ на Курщине

Даяна Швец
29 октября 2024, 17:41
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Агрессоры продолжают терять личный состав, и контролируемая зона существенно не увеличилась за это время.
О прорыве речь не идет: Коваленко проанализировал новые потери РФ на Курщине
Попытки РФ контрнаступления в Курской области провальны / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

Российская пропаганда заявляет, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ якобы прорвала оборону ВСУ в Курской области и приблизилась к границе с Украиной на расстояние около 10 км.

На самом деле, как объясняет военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для uatv.ua, эти войска пытаются контратаковать с западной стороны Глушковского района в направлении Корнеевского района. Однако о прорыве речь пока не идет - наоборот, российские подразделения несут серьезные потери в этом направлении.

Россияне начали свое контрнаступление 10 сентября, но даже после полутора месяцев значительных результатов не достигли.

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Более того, они продолжают терять личный состав, и контролируемая зона существенно не увеличилась за это время.

"Основная трасса между Снагостью и Зеленым Путем - это прямая дорога, которая не только простреливается из противотанковых ракетных комплексов, отслеживается FPV-дронами, но и из стрелкового оружия. Российские подразделения довольно-таки неуклюже, механизированными колоннами и небольшими группами пытаются прорываться непосредственно по этому направлению, в результате чего эта дорога превратилась для них в "дорогу смерти""?" - говорит эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Есть высокая вероятность, что российская сторона попытается усилить свои позиции на этом направлении за счет привлечения северокорейских военных. Однако, насколько это будет эффективно, пока трудно сказать.

Северная Корея не участвовала в масштабных боевых действиях более 70 лет, а их военные в основном обучены по методикам старой советской школы.

Помимо отсутствия реального боевого опыта, у северокорейских солдат может не хватать мотивации продолжать службу в армии КНДР.

"Сейчас в Курской области боевые действия ведутся в формате маневровой войны. Даже российские подразделения, которые имеют опыт третьего года полномасштабной войны, до сих пор не научились воевать в маневровую войну. А как будут учиться северокорейцы? Они скорее закончатся, чем научатся", - отметил Коваленко.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Ситуация в Курской области - что известно

Главред сообщал недавно, как на Курщине ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен. Дело в том, что россияне решили штурмовать позиции десантников, однако безрезультатно.

Как отмечает военный эксперт Иван Ступак, ВСУ могут оставить Курскую область. По его мнению, оккупанты могут попытаться продвигаться в сторону города Сумы.

Что интересно, войска КНДР вероятно впервые попали "под раздачу" Сил обороны Украины на линии фронта в Курской области. Они могли присоединиться к подразделениям 810-й бригады РФ.

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