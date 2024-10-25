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Оживление на Кинбурнской косе: Снегирев объяснил активизацию РФ на Юге

Даяна Швец
25 октября 2024, 12:02обновлено 25 октября, 13:07
2002
Цель оккупантов - поражение "зерновых коридоров" и прекращение операций по импорту и экспорту товаров".
Оживление на Кинбурнской косе: Снегирев объяснил активизацию РФ на Юге
Эксперт прокомментировал активизацию врага на Кинбурнской косе / Коллаж фото Википедия, Минобороны РФ

Основные тезисы Снегирева:

  • Угрозы для Николаева не будет
  • На Покровском направлении оккупанты видят экономические цели
  • РФ хочет экономической блокады Украины

Как сообщили недавно в Силах обороны, российские войска усилили свое присутствие на Кинбурнской косе - они пытаются накопить вооружение и готовятся к штурму. По некоторым предположениям, агрессоры планировать форсирование района, где Днепр впадает в Черное море.

В интервью Главреду военный аналитик, соучредитель гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, окажется ли Николаев таким образом под угрозой.

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"Я не думаю, что есть угроза для Николаева. Такого сценария не вижу. Активизация ситуации на Кинбурнской косе происходит параллельно с усилением обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и Дунайских портов. Враг пытается либо заблокировать, либо вообще свести к минимуму внешнеполитическую деятельность Украины. Цель оккупантов - поражение "зерновых коридоров" и прекращение операций по импорту и экспорту товаров", - заявил Снегирев.

Кинбурнская коса инфографика
Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

По мнению эксперта, действия россиян больше направлены на достижение экономических, а не военных целей.

"Даже на Покровском направлении наступление россиян продиктовано не только военными, но и экономическими целями. Они стремятся взять под контроль крупнейшие в Европе залежи лития и коксующегося угля. Без коксующегося угля наша металлургическая отрасль в Запорожской и Днепропетровской областях испытывает серьезные проблемы", - говорит эксперт.

По убеждению соучредителя гражданской инициативы "Правое дело", если сценарий по захвату оккупантами Покровска станет реальностью, это приведет к падению производства на 40% за счет растягивания логистики и подорожания коксующегося угля, а также социального напряжения на контролируемых территориях, потому что металлургические компании являются бюджетообразующими предприятиями, где работают десятки тысяч людей.

"Трудно представить, какими могут быть последствия. Экономическая составляющая очень важна, потому что экономика - кровь любой войны. Поэтому оживление россиян на Кинбурнской косе - в первую очередь, стремление лишить нас свободного судоходства и заблокировать работу портов. Сейчас главная задача врага - экономическая блокада Украины. Параллельно наносятся удары и по энергетической инфраструктуре", - подытожил Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Ситуация на Кинбурнской косе - что известно

Как недавно рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, на Юге ситуация изменилась, ведь Кинбурнская коса "зарухалась". В течение последних дней возросла интенсивность штурмовых атак.

В течение последнего периода времени РФ превратила Кинбурнскую косу в поле боя. На территории заповедника периодически бушуют пожары, однако захватчикам на это безразлично.

Летом подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг. Во время успешной операции украинским разведчикам удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и живую силу РФ.

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война в Украине ВСУ Дмитрий Снегирев Покровск война России и Украины Кинбурнская коса
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