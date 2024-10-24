Сбитый Ил-76 в Судане: на борту была 'жирная шишка' РФ, связанная с торговцем оружием

На месте катастрофы нашли удостоверения личности двух россиян.

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В сбитом в Судане самолете погиб российский бизнесмен / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

В катастрофе самолета, сбитого в Судане, погиб российский бизнесмен Виктор Гранов, который имел связи с торговцем оружием Виктором Бутом. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, на месте катастрофы нашли удостоверения личности двух россиян. Организация "Силы быстрого реагирования" (СБР), которая воюет с правительственными войсками и сбила самолет, предоставила фотографии документов агентству Reuters. Журналисты смогли подтвердить личности погибших с помощью утечек информации и технологий распознавания лиц.

Одним из погибших был 67-летний Виктор Гранов. Среди обломков нашли его служебное удостоверение, водительские права из ЮАР и просроченный паспорт. Известно, что он проживал в Южной Африке, согласно российским судебным документам и его странице на LinkedIn.

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В отчете правозащитной организации Amnesty International в 2005 году Гранов упоминался как лицо, связанное с Виктором Бутом. Он руководил двумя авиакомпаниями, которых обвиняли в нарушении эмбарго на поставки оружия в Конго.

Что известно о самолете Ил-76 Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Все кабины Ил-76 загерметизированы, что дает возможность перевозить 167 солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десантной группы, пишет Википедия. 24 января 2024 года возле Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

Документы бизнесмена РФ Виктора Гранова / фото: тг-канал astrapress

Вторым членом экипажа, по информации Reuters, мог быть 33-летний Антон Селиванец. Его российский паспорт также нашли среди обломков. На его фото в соцсетях журналисты увидели, что он позировал рядом с самолетами Ил-76 с логотипом Всемирной продовольственной программы (ВПП) в аэропортах Эфиопии. Однако в ВПП заявили, что Селиванец не работал с ними.

Источник в СБР сообщил, что самолет использовали для сброса оружия, боеприпасов и продовольствия в город Эль-Фашр, который находится в осаде СБР. Самолет был сбит после доставки груза.

Российское посольство заявило, что ведет расследование инцидента. МИД России и родственники погибших не предоставили комментариев. Связаться с Виктором Бутом журналистам также не удалось.

Как известно, 21 октября стало известно, что в Судане по ошибке сбили грузовой самолет с россиянами в составе экипажа. Сообщается, что самолет сбили бойцы сепаратисты RSF, которым и предназначалось снабжение. По одной из версий, на борту было оружие.

Уничтожение авиации РФ - что известно

В середине октября ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФ. Он принадлежал к 117-му военно-транспортному авиаполку РФ.

В свою очередь авиационный эксперт Константин Криволап дал ответ, как Украина добивает самолеты РФ. По его мнению, наш потенциал противовоздушной защиты увеличился.

Кроме этого, в России заканчиваются Су-57. Издание The Telegraph раскрыли, почему РФ прекратила производство.

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