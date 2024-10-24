Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Сбитый Ил-76 в Судане: на борту была "жирная шишка" РФ, связанная с торговцем оружием

Даяна Швец
24 октября 2024, 17:07
645
На месте катастрофы нашли удостоверения личности двух россиян.
Сбитый Ил-76 в Судане: на борту была 'жирная шишка' РФ, связанная с торговцем оружием
В сбитом в Судане самолете погиб российский бизнесмен / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

В катастрофе самолета, сбитого в Судане, погиб российский бизнесмен Виктор Гранов, который имел связи с торговцем оружием Виктором Бутом. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, на месте катастрофы нашли удостоверения личности двух россиян. Организация "Силы быстрого реагирования" (СБР), которая воюет с правительственными войсками и сбила самолет, предоставила фотографии документов агентству Reuters. Журналисты смогли подтвердить личности погибших с помощью утечек информации и технологий распознавания лиц.

Одним из погибших был 67-летний Виктор Гранов. Среди обломков нашли его служебное удостоверение, водительские права из ЮАР и просроченный паспорт. Известно, что он проживал в Южной Африке, согласно российским судебным документам и его странице на LinkedIn.

видео дня

В отчете правозащитной организации Amnesty International в 2005 году Гранов упоминался как лицо, связанное с Виктором Бутом. Он руководил двумя авиакомпаниями, которых обвиняли в нарушении эмбарго на поставки оружия в Конго.

Что известно о самолете Ил-76

Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Все кабины Ил-76 загерметизированы, что дает возможность перевозить 167 солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десантной группы, пишет Википедия.

24 января 2024 года возле Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

Документы бизнесмена РФ Виктора Гранова
Документы бизнесмена РФ Виктора Гранова / фото: тг-канал astrapress

Вторым членом экипажа, по информации Reuters, мог быть 33-летний Антон Селиванец. Его российский паспорт также нашли среди обломков. На его фото в соцсетях журналисты увидели, что он позировал рядом с самолетами Ил-76 с логотипом Всемирной продовольственной программы (ВПП) в аэропортах Эфиопии. Однако в ВПП заявили, что Селиванец не работал с ними.

Источник в СБР сообщил, что самолет использовали для сброса оружия, боеприпасов и продовольствия в город Эль-Фашр, который находится в осаде СБР. Самолет был сбит после доставки груза.

Российское посольство заявило, что ведет расследование инцидента. МИД России и родственники погибших не предоставили комментариев. Связаться с Виктором Бутом журналистам также не удалось.

Как известно, 21 октября стало известно, что в Судане по ошибке сбили грузовой самолет с россиянами в составе экипажа. Сообщается, что самолет сбили бойцы сепаратисты RSF, которым и предназначалось снабжение. По одной из версий, на борту было оружие.

Уничтожение авиации РФ - что известно

В середине октября ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФ. Он принадлежал к 117-му военно-транспортному авиаполку РФ.

В свою очередь авиационный эксперт Константин Криволап дал ответ, как Украина добивает самолеты РФ. По его мнению, наш потенциал противовоздушной защиты увеличился.

Кроме этого, в России заканчиваются Су-57. Издание The Telegraph раскрыли, почему РФ прекратила производство.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оружие авиакатастрофа Ил-76 Судан сбитый самолет сбитый вертолет
Реклама

Главное за день

Ещё
"Поручение следует выполнить до начала зимы": Зеленский провел заседание Ставки

"Поручение следует выполнить до начала зимы": Зеленский провел заседание Ставки

18:10Украина
Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

18:00Аналитика
Вывозил военных из "ада": россияне убили многодетного отца

Вывозил военных из "ада": россияне убили многодетного отца

16:50Эксклюзивы
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

Последние новости

18:10

"Поручение следует выполнить до начала зимы": Зеленский провел заседание Ставки

18:00

Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

17:48

Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

17:32

Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецептВидео

17:07

Сбитый Ил-76 в Судане: на борту была "жирная шишка" РФ, связанная с торговцем оружием

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
17:00

Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД новости компании

16:51

Резко возросло количество украинцев, которые хотят переговоров с РФ: что показал опрос

16:50

Вывозил военных из "ада": россияне убили многодетного отцаЭксклюзив

16:43

"Общий дом": генсек ООН опозорился нелепым сравнением, подыграв ПутинуВидео

Реклама
16:35

Вступление армии КНДР в войну в Украине: в Китае отреагировали на ситуацию

16:12

Рост тарифов на коммунальные услуги: что будет ждать украинцев в 2025 году - эксперт

16:02

Саммит БРИКС: почему на выхлопе будет полный нольмнение

16:02

Как правильно заваривать зеленый чай: три нюанса, которые влияют на вкусВидео

15:39

ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины

15:37

54-летняя Ирина Билык "возродила" девяностые новым огненным образом

15:28

Зеркальная дата 24.04.2024: что нужно сделать и как загадать желание

15:28

Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ

15:19

Помогли тысячам уклонистов: в Киеве разоблачили работников РТЦК на масштабной афереФото

15:15

Красная тревога и повышенная готовность: Чарльзу и Камилле угрожает опасность

15:05

Почти нереальная задача для самых сообразительных: надо найти иголочку в сене

Реклама
14:42

Что кроется во фразе "сушити зуби": мало кто знает правильный ответВидео

14:40

"Заходят целыми взводами": оккупанты наступают на ключевой город - бойцы ВСУ

14:40

Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие

14:38

Его замечают не все водители: что означает дорожный знак треугольник с "забором"

14:31

Видели многие: что значит символ лягушка на продуктах

14:28

Переход в этом году на зимнее время может быть не последним для Украины - BBC

13:53

Эффект ужаса и веселья обеспечен: как сделать 5 лучших поделок из тыквы на ХэллоуинВидео

13:48

Как выглядят руки под микроскопом: видео поразило сетьВидео

13:18

В Сети раскрыли личность "влюбленности" Melovin, которой он сделал предложение

13:12

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

13:06

Лучше уксуса и соды: как удалить налет в унитазе 1 натуральным средством

13:01

Путин потирает руки: эксперт прокомментировал вероятное новое наступление РФ на важный город

12:55

В США заявили о "военных действиях", если войска КНДР войдут в Украину

12:52

Зеленский назвал главное условие присутствия представителей России на Саммите мира

12:42

"Против чего тогда воюем": сын предательницы Повалий выдал скандальное заявление

12:06

"Семь противников Украины в НАТО": у Зеленского опровергли информацию СМИ

12:05

Повестки по почте: объяснение адвоката, как они выглядят и какие последствия за неявку

12:02

Распухло лицо и будет еще хуже: Седокова пожаловалась на здоровье после развода

11:51

Чем обернется для украинцев неявка по повестке: адвокат предупредила о штрафах

11:51

"Чушь, я знаю Путина": Лукашенко высказался о возможной отправке войск КНДР в Украину

Реклама
11:45

Лукашенко "полностью готов" позволить Путину бить ядеркой из Беларуси

11:28

Девушка вышла замуж за бездомного - истории из жизни о любви

11:22

Как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске: объяснение адвоката

11:18

Самые преданные 4 знака зодиака, которые никогда не оставят вас

11:16

Как научить собаку ходить на поводке: эксперты удивили советом

11:05

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Петухам - перемены, Крысы - будьте осторожны

11:04

Оккупанты убили четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово

10:50

Лукашенко выдал циничное объяснение, почему он не поддержал Украину в войне с РФ

10:46

РФ обставляет Москву системами ПВО: у врага начались серьезные проблемы - Матвеев

10:23

Какая польза от петуха: 3 причины, по которым он должен быть в курятнике

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять