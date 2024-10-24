Вступление армии КНДР в войну в Украине: в Китае отреагировали на ситуацию

Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал полномасштабную войну России против Украины "украинским кризисом".

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В Китае отреагировали на отправку войск КНДР в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Китае сделали странное заявление, что им якобы ничего не известно о пребывании северокорейских войск в России для потенциального участия в войне против Украины. Как отметили в Пекине, они поддерживают "политическое решение" ситуации.

С таким сообщением выступил представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопросы на ежедневной пресс-конференции. Об этом информирует издание Reuters.

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"Китайская сторона не осведомлена о ситуации", - сказал дипломат, имея в виду переброску военнослужащих КНДР.

Он также назвал полномасштабную войну России против Украины "украинским кризисом".

"Позиция Китая по украинскому кризису была последовательной и четкой, и мы надеемся, что все стороны будут способствовать деэскалации ситуации и возьмут на себя обязательства по политическому решению", - сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Позиция Китая / Инфографика: Главред

КНДР помогает России - главное

На фоне переброски войск КНДР в РФ, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль также выступил со своей реакцией. По его словам, Южная Корея "не будет сидеть сложа руки".

В то же время в США заявили о "военных действиях", если войска КНДР войдут в Украину. Сообщение о том, что северокорейские войска находятся на грани возможного вступления в бой, вызвали призывы к США отменить ограничения на использование предоставленного Украине дальнобойного оружия.

Издание Reuters также опубликовало прогноз по привлечению войск КНДР для войны в Украине. По данным журналистов, власти КНДР уже изолируют семьи военных, которых отправили в РФ, чтобы предотвратить распространение новостей.

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