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Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ

Яна Ставская
24 октября 2024, 15:28
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Эксперты соглашаются, что военная поддержка Южной Кореи Украины окажет значительное влияние на ход российско-украинской войны.
Южная Корея 'не будет сидеть сложа руки' на фоне переброски войск КНДР в РФ
Сеул готовит ответ на укрепление сотрудничества КНДР и России / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Главные тезисы:

  • Сеул обещает ответить на помощь КНДР в войне против Украины
  • Южная Корея может предоставить Украине наступательное оружие и военных

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию для войны против Украины, цитирует Independent.

Во время пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Сеуле 24 октября господин Юн назвал развертывание северокорейских войск "провокацией, угрожающей глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы".

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"Южная Корея не будет сидеть сложа руки", - пообещал он.

Как писал Главред, на сейчас Сеул рассматривает передачу Украине наступательного оружия, тем самым идя против запрета отправлять оружие странам, которые ведут активные боевые действия.

Кроме того, появилась информация о готовности Южной Кореи направить в Киев своих военных разведчиков-переводчиков - для общения с северокорейскими военнопленными.

корея кндр
КНДР и Южная Корея - сравнение / Инфографика: Главред

К слову, Южная Корея имеет одну из крупнейших армий мира с примерно 3,6 млн солдат (500 000 активных, 3,1 млн в резерве). Южнокорейское правительство поставило целью стать четвертым по величине экспортером оружия в мире к 2027 году после США, России и Франции.

Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, это будет иметь огромное влияние на ход войны, убежден обозреватель BILD Альберт Линк.

КНДР помогает России - главное

В октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Согласно последним оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.

Что известно о The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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