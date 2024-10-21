В Судане по ошибке сбили грузовой самолет с россиянами в составе экипажа: что известно

Точное количество пострадавших и погибших сейчас неизвестно, но обычно экипаж Ил-76 состоит из 5 человек.

https://glavred.info/world/u-sudani-pomilkovo-zbili-vantazhniy-litak-iz-rosiyanami-u-skladi-ekipazhu-shcho-vidomo-10607348.html Ссылка скопирована

В Судане сбили самолет с россиянами / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

В Судане, где продолжается гражданская война, бойцы Сил быстрого реагирования (RSF) сбили грузовой самолет Ил-76, на борту которого находились россияне.

Утверждается, что самолет Ил-76 был сбит в районе Малха в Северном Дарфуре, сообщили на портале Sudanwarmonitor - это портал, который отслеживает военную ситуацию в стране.

Сообщается, что самолет сбили бойцы сепаратисты RSF, которым и предназначалась поставка. По одной из версий, на борту было оружие.

видео дня

Что известно о самолете Ил-76 Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Все кабины Ил-76 загерметизированы, что дает возможность перевозить 167 солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десантной группы, пишет Википедия. 24 января 2024 года возле Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

Среди экипажа были граждане РФ и Кыргызстана. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, но обычно экипаж Ил-76 состоит из 5 человек. Информацию официально пока не подтвердили и не опровергли.

Сотрудничество РФ со странами-агрессорами

Напомним, что Китай прислал РФ смертоносное оружие для испытаний в Украине. Западные чиновники сообщили, что китайская компания отправила РФ специально разработанные военные беспилотники для испытаний в Украине. В НАТО отреагировали на эту информацию и отметили, что она "вызывает глубокую обеспокоенность".

Стало известно, что Иран передал России ракеты до 120 км. США располагают информацией, что Россия готовится применить иранские ракеты против Украины в ближайшее время, речь идет о следующих нескольких неделях, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Аналитики ISW сообщили, что Иран не отправил России пусковые к Fateh-36 ради больших поставок ракет. Такая договоренность позволяет обеим странам избегать логистического бремени транспортировки пусковых, одновременно обеспечивая более скрытую передачу ракет Fateh-36, что позволяет Тегерану лучше скрыть цепочку поставок.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред