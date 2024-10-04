Поддержка "мирной инициативы" Китая и Бразилии: Швейцария заявила о недоразумении

Представитель страны заявил, что никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на полях Генеральной Ассамблеи ООН, не было подписано.

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В Швейцарии поддерживают рассмотрение всех мирных планов при одном условии / Коллаж: Главред, фото: Постоянное представительство Украины при ООН, скриншот

Швейцария поддержит только те мирные инициативы, которые будут полностью уважать международное право и Устав ООН. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн.

После того, как появилась информация о якобы поддержке Швейцарией "мирного плана" Китая и Бразилии, он заявил, что на самом деле возникло недоразумение и его страна не подписывала никаких коммюнике, а на встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке представители Швейцарии были лишь в качестве наблюдателей.

Бауманн добавил, что по мнению Швейцарии, нужно рассматривать все мирные планы, уважающие основополагающие принципы. Это страна и увидела в итоговом коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине.

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"Именно в соответствии с этой позицией Министерство иностранных дел Швейцарии решило участвовать в качестве наблюдателя во встрече, инициированной китайской и бразильской сторонами", - пояснил посол.

Кто такой Феликс Бауманн? Феликс Бауманн - швейцарский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине с 2023 года и в Молдове с резиденцией в Киеве. 21 июня 2023 года - вручил верительные грамоты Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Википедия.

Позиция Китая война в Украине / Инфографика: Главред

"Мирная инициатива" Китая и Бразилии - что известно

Напомним, что в инициативе Китая и Бразилии из шести пунктов первым содержится призыв к соответствующим сторонам воздерживаться от расширения линии фронта и усиления боевых действий, а также избегать шагов, которые могут спровоцировать обострение на фронте.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию правительства Луиса Инасио Лула да Силвы относительно войны, которую начала страна-агрессор Россия. Он заявил, что позиция Бразилии и Китая выглядит достаточно "пророссийской".

Однако позиция Украины не остановила Китай и Бразилию в намерениях продвигать свою "мирную инициативу", поэтому украинская сторона начала играть на опережение и распространила документ с призывом не поддерживать китайский план. В письме говорится, что Китай хочет работать вне ООН, а окончание войны, согласно плану, должно включать выгодные для страны-агрессора России условия.

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