Поддержка "мирной инициативы" Китая и Бразилии: Швейцария заявила о недоразумении

Швейцария поддержит только те мирные инициативы, которые будут полностью уважать международное право и Устав ООН. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн.
После того, как появилась информация о якобы поддержке Швейцарией "мирного плана" Китая и Бразилии, он заявил, что на самом деле возникло недоразумение и его страна не подписывала никаких коммюнике, а на встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке представители Швейцарии были лишь в качестве наблюдателей.
Бауманн добавил, что по мнению Швейцарии, нужно рассматривать все мирные планы, уважающие основополагающие принципы. Это страна и увидела в итоговом коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине.
"Именно в соответствии с этой позицией Министерство иностранных дел Швейцарии решило участвовать в качестве наблюдателя во встрече, инициированной китайской и бразильской сторонами", - пояснил посол.
Кто такой Феликс Бауманн?
Феликс Бауманн - швейцарский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине с 2023 года и в Молдове с резиденцией в Киеве. 21 июня 2023 года - вручил верительные грамоты Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Википедия.
"Мирная инициатива" Китая и Бразилии - что известно
Напомним, что в инициативе Китая и Бразилии из шести пунктов первым содержится призыв к соответствующим сторонам воздерживаться от расширения линии фронта и усиления боевых действий, а также избегать шагов, которые могут спровоцировать обострение на фронте.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию правительства Луиса Инасио Лула да Силвы относительно войны, которую начала страна-агрессор Россия. Он заявил, что позиция Бразилии и Китая выглядит достаточно "пророссийской".
Однако позиция Украины не остановила Китай и Бразилию в намерениях продвигать свою "мирную инициативу", поэтому украинская сторона начала играть на опережение и распространила документ с призывом не поддерживать китайский план. В письме говорится, что Китай хочет работать вне ООН, а окончание войны, согласно плану, должно включать выгодные для страны-агрессора России условия.
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