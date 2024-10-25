Враг 'обломал зубы' на Курщине: ВСУ продвинулись в районе основного 'плацдарма' - ISW

Украинские силы, вероятно, закрепились в населенных пунктах Дарьино и Николаево-Дарино, которые расположены к юго-востоку от Коренево.

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ВСУ имеют успех в Курской области / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

Украинские силы достигли прогресса в Курской области. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия. видео дня

Украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Коренево в районе основного "плацдарма" Украины в Курской области.

Геолокационные материалы от 24 октября показывают, что украинские силы смогли продвинуться вдоль реки Снагость к северу от Дарьино и, вероятно, закрепились в населенных пунктах Дарьино и Николаево-Дарино, которые расположены к юго-востоку от Коренево, отмечается в отчете.

Один из российских военкоров заявил, что российские войска якобы продвинулись в районе между Шептуковкой и Хитровкой, а также западнее Толстого Луга в направлении Зеленого Пути, однако в ISW пока не подтверждают эту информацию.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Российские блогеры утверждали, что российские силы контролируют западную часть Новоивановки (к юго-востоку от Коренево), тогда как украинские подразделения действуют на восточной окраине этого населенного пункта.

Кроме того, российские источники, включая Министерство обороны РФ, сообщали об атаках украинских сил к юго-востоку от Коренево вблизи Дарьино, Обуховки, Нижнего Клина, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки и к югу от Суджи возле Плехового.

Ситуация в Курской области - что известно

Ранее аналитики американского Института изучения войны подтвердили, что ВСУ продвинулись к главному украинскому плацдарму на Курщине.

В то же время начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября.

К слову, Украина может открыть новый фронт в РФ не только на Курщине. Эксперт Дмитрий Снегирев выдвинул предположение, что контрнаступление возможно как на территории России, так и на территории Украины.

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