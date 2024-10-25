Не Курщиной единой: Украина может открыть новый фронт в РФ - Снегирев

Контрнаступление возможно как на территории России, так и на территории Украины.

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Эксперт рассказал о ходе событий в 2025 году / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Достаточно сложной остается ситуация на фронтах войны России против Украины. В интервью Главреду военный аналитик, соучредитель гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, будет ли продолжаться наступление России даже весной следующего года.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике. видео дня

По его мнению, к сожалению, враг не остановится.

"И когда говорят, что российское наступление завершится до конца 2024 года, это откровенная ложь. Стремление выдать желаемое за действительное", - говорит эксперт.

Также военный аналитик Снегирев прокомментировал, какой он видит войну в 2025 году. Он убежден, что будут интенсивные боевые действия.

"Не исключаю переход тактической инициативы на поле боя к Силам обороны Украины. Еще раз подчеркну, что возможно расширение зоны присутствия украинских войск за счет приграничных регионов России", - заявил эксперт.

Соучредитель гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев выдвинул предположение, что контрнаступление возможно как на территории России, так и на территории Украины.

"Все будет зависеть от многих факторов. Россияне будут пытаться выполнить свою задачу, а мы постараемся не допустить "корейского" сценария", - подытожил эксперт.

Ситуация на фронте - что известно

Как известно, по данным бойцов ВСУ, оккупанты наступают на ключевой город. Враг плодотворно просачивается и проводит рассредоточение по домам и подвалам.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук прокомментировал вероятное новое наступление РФ на важный город. Речь идет о так называемом Времовском плацдарме.

Кроме этого, Путин отдал оккупантам приказ дойти до важной точки. Противник штурмует 24/7, бросает в бой бронированную технику.

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