Россияне уже в трех километрах от важного города: жуткие детали от МВА

Коротко о главном:
- Враг подошел вплотную к Купянску Харьковской области
- О ситуации на Купянщине рассказал Генштаб
Российские агрессоры разрушают город управляемыми авиабомбами и находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.
"Враг фактически находится на расстоянии 2,5-3 километра от Купянска. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", - рассказал Беседин.
По его словам, на правобережье Купянска еще работают некоторые учреждения, жителям предоставляются коммунальные услуги. К сожалению, через неделю спрогнозировать ситуацию будет трудно. Продолжается эвакуация населения из города.
В то же время, по данным Генштаба, 22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении.
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
"Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Синьковки, Колесниковки, Торского, Загрызово и Лозовой. Неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Тернов продолжаются 12 боестолкновений", - отметили в Генштабе.
Ситуация на Купянском направлении
Как сообщал Главред, войска РФ наступают на Купянщине. Сейчас главная цель врага - вгрызться в левобережье Оскола, чтобы получить возможность для нового продвижения.
По данным ISW, враг давит на востоке и по всей линии украинского фронта. В частности под Купянском, Часовым Яром и Угледаром.
Эксперт Жмайло также оценил ситуацию на горячих участках фронта. Он пояснил, что на Купянском направлении сосредоточено несколько тысяч российских военных и значительное количество техники, которую Россия использует для сдерживания украинских сил.
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