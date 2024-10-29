Россияне уже в трех километрах от важного города: жуткие детали от МВА

Враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью полторы тонны.

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Враг находится очень близко от Купянска / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Коротко о главном:

Враг подошел вплотную к Купянску Харьковской области

О ситуации на Купянщине рассказал Генштаб

Российские агрессоры разрушают город управляемыми авиабомбами и находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

"Враг фактически находится на расстоянии 2,5-3 километра от Купянска. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", - рассказал Беседин.

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По его словам, на правобережье Купянска еще работают некоторые учреждения, жителям предоставляются коммунальные услуги. К сожалению, через неделю спрогнозировать ситуацию будет трудно. Продолжается эвакуация населения из города.

В то же время, по данным Генштаба, 22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

"Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Синьковки, Колесниковки, Торского, Загрызово и Лозовой. Неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Тернов продолжаются 12 боестолкновений", - отметили в Генштабе.

Ситуация на Купянском направлении

Как сообщал Главред, войска РФ наступают на Купянщине. Сейчас главная цель врага - вгрызться в левобережье Оскола, чтобы получить возможность для нового продвижения.

По данным ISW, враг давит на востоке и по всей линии украинского фронта. В частности под Купянском, Часовым Яром и Угледаром.

Эксперт Жмайло также оценил ситуацию на горячих участках фронта. Он пояснил, что на Купянском направлении сосредоточено несколько тысяч российских военных и значительное количество техники, которую Россия использует для сдерживания украинских сил.

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