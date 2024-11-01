"Там совсем плохие дела": военный назвал 2 самых сложных направления на фронте

Сейчас на фронте сложилась очень тяжелая и сложная ситуация. Продвижение российских оккупантов может иметь очень серьезные последствия.

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Военный назвал 2 самых сложных направления на фронте/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Основные тезисы Жорина:

На всех направлениях фронта сейчас сложная ситуация

Самая тяжелая ситуация на 2 направлениях - Покровском и Торецком

Сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы стабилизировать линию фронта

Ситуация на фронте сейчас очень сложная, по состоянию на это время преимущество не на нашей стороне. Продвижение войск страны-агрессора России может иметь очень серьезные последствия.

Об этом сказал военный, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью YouTube-каналу "Розмова". Он отметил, что российские захватчики давят и накапливают силы.

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"Сейчас преимущество не на нашей стороне. Это касается абсолютно всех направлений. Россияне давят и накапливают силы... На линии фронта нет ни одного спокойного участка. Несколько месяцев назад можно было говорить, что на юге и Купянском направлении более-менее спокойно. Даже во время ротации подразделения с более тяжелого направления бросали на более спокойное и наоборот. Сейчас таких направлений нет - некуда менять, чтобы было немного спокойнее", - отметил Жорин.

Он рассказал, что очень сложные бои сейчас происходят на всех направлениях фронта, но два направления являются самыми сложными.

"В некоторых случаях это очень критично выглядит. Например, Покровское и Торецкое направления. Там совсем плохие дела", - подчеркнул военный.

В то же время он отметил, что сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы стабилизировать линию фронта.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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