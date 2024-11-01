Уничтожены тысячи россиян: ВСУ 'перемололи' 15 батальонов РФ в Курской области

В ДШВ рассказали о санитарных и безвозвратных потерях россиян в Курской области.

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ВСУ атакуют в Курской области / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

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У россиян рекордные потери на Курщине

ВСУ уничтожают военных и технику РФ

Подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ с начала операции в Курской области РФ нанесли российским войскам потери на уровне 15 батальонов (около 8 тыс. солдат).

"С начала операции на территории Курской области рф, воинские части и подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины нанесли врагу потери в почти восемь тысяч солдат, что равно 15 батальонам противника. Так, санитарные и безвозвратные потери среди российских оккупантов составили 7980 человек", — сообщает управление коммуникаций командования ДШВ ВСУ.

Отмечаются также успехи в поражении вражеской техники и вооружения. "Всего было уничтожено и повреждено 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой специальной техники", — указано в сообщении.

Кроме того, в воздухе было уничтожено 3 вертолета и 146 дронов противника различных типов. А именно: боевых вертолетов Ка-52 - 2, Ми-8 - 1, разведывательных дронов - 111 различных типов, ударных - 34 (Шахед, Ланцет) и 1 разведывательно-ударный БПЛА "Орион".

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Подчеркивается, что 9874 вражеских fpv-дронов были подавлены (сорвано выполнение задач) средствами РЭБ десантников.

Кроме этого, десантники взяли в плен почти 300 военнослужащих противника, а также 9 танков, 4 БТР, 9 артиллерийских орудий, 6 минометов и прочее.

/ t.me/ua_dshv

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ контратакуют в Курской области возле важных населенных пунктов. Тяжелые бои шли к западу от основного "украинского плацдарма" в Глушковском районе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина отказалась от захвата Курской АЭС. Силы обороны могли бы решить вопрос Курской атомной электростанции, но не стали этого делать, сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября. Пока неизвестно, сколько именно северокорейских солдат там появится. Ожидается, что в целом в РФ появится 12 тысяч солдат, включая элитные подразделения спецопераций.

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