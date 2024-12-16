Оккупанты продвинулись возле 6 сел на Донбассе — DeepState

Силы Обороны восстановили положение возле Колесниковки на Купянском направлении.

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ВСУ отбросили россиян под Купянском / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

Кратко:

ВСУ отбили позиции на Харьковщине

Оккупанты продвигаются на Донбассе

Российская оккупационная армия продолжает наступать на востоке Украины. На некоторых участках врагу удалось продвинуться на расстояние от 600 м до 3 км. Тем временем Силы обороны вернули контроль над отрезком фронта на реке Оскол к югу от Купянска и Купянска Узлового.

Как сообщили аналитики монитрингового проекта DeepState в ночь на 16 декабря, Силы Обороны восстановили положение возле Колесниковки на Купянском направлении.

видео дня

Колесниковка расположена на левом берегу реки Оскол. Расстояние от линии боев до окраин города — около 14 км. Ориентировочная площадь, над которой удалось вернуть контроль — 4,75 кв. км.

Колесниковка на карте / deepstatemap.live

"Враг продвинулся возле Зеленовки, Сторожевого, Даченского, Часового Яра и Нового Комара", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении враг продолжил давить на Часов Яр. Россиянам удалось продвинуться на 600-700 м севернее населенного пункта.

Под Покровском оккупантам удалось отодвинуть линию боев еще ближе к южным окраинам города. Ориентировочное продвижение — около 1 км возле села Даченское.

Зеленовка на карте / deepstatemap.live

Новый Комар на карте / deepstatemap.live

На Кураховском направлении ВС РФ удалось продвинуться возле села Зеленовка, расположенного к востоку от Курахово. Российские подразделения образовали тонкий "язык" длиной почти 4 км и шириной 300-600 м. Расстояние до трассы, которая направляется в Покровское и Запорожье — около 3 км.

Сторожевое на карте / deepstatemap.live

Ситуация на фронте - последние новости

Сейчас ситуация на фронте крайне сложная, уже в ближайшие дни Купянск на Харьковщине может во второй раз почувствовать оккупацию. Такое мнение высказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Российские захватчики не оставляют попыток прорваться в Покровск. Сейчас боев в городе и его окрестностях нет. Однако это направление остается одним из самых горячих. На обновленной карте Deep State изображено, что Силам обороны Украины удалось отбросить российские силы у Песчаного, расположенного в 7 километрах от Покровска.

На Запорожском направлении в районе Гуляйполя оккупанты проводят активную разведку. Кроме этого, агрессоры перебрасывают сюда подкрепление из оккупированного Крыма. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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