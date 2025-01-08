Макрон нарвался на критику: французские депутаты осудили заявление об Украине

Коротко:
- Макрон призвал Украину вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам для завершения войны
- Французские депутаты-социалисты обеспокоены из-за заявления президента
- Макрона попросили воздержаться от заявлений, которые могут навредить международным отношениям
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал украинцев провести "реалистичные дискуссии по территориальным вопросам" для урегулирования войны с Россией. Французские депутаты назвали слова президента "несвоевременными" и "переполненными инсинуациями". Об этом говорится в заявлении Социалистической партии Франции.
"Это заявление, которое является абсолютно несвоевременным, поскольку переполнено инсинуациями, заставляет депутатов выразить свое глубокое беспокойство", - отметили в заявлении.
Французские депутаты призвали Макрона воздержаться от заявлений, которые могут повредить международным отношениям. Кроме этого, депутаты-социалисты отметили, что "никто не может согласиться с аннексией части украинской территории Россией".
"Мы должны уважать международное право, которое является нашим единственным компасом. Поэтому только Украина может решать, начинать переговоры или нет, на условиях, которые она сама определит", - говорится в заявлении.
В то же время депутаты подчеркнули, что Франция поддерживает сопротивление Украины агрессору и территориальную целостность страны.
"Мы напоминаем о нашей непоколебимой поддержке украинского сопротивления, чтобы позволить стране восстановить свой полный суверенитет в своих границах, международно признанных в 1991 году. То есть с Крымом и Донбассом", - добавили они.
Миротворческие инициативы Макрона - новости по теме
Напомним, 6 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что быстрого завершения войны в Украине не будет и призвал Киев вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. В то же время он подчеркнул, что капитуляция Украины недопустима ни для Европы, ни для США.
Также Макрон впервые выдвинул идею отправки миротворцев в Украину еще в феврале. Вероятно, миссия будет состоять из пяти бригад, из которых Польша может возглавить одну. Сейчас обсуждаются три модели гарантий безопасности для Украины: "немецкая", "израильская" и "корейская".
Как сообщал Главред, 18 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский обсудил инициативу введения миротворцев с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Лидеры договорились о необходимости надежных гарантий для мира и обсудили шаги для его достижения.
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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.
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