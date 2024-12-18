Миротворческие силы в Украине: Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

Украина и Франция совместно ищут пути для стабилизации на пути к миру.

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Взгляды на гарантии для Украины у Зеленского и Макрона одинаковы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Что сказал Зеленский:

Инициатива Макрона прорабатывается

Украине необходима помощь по усилению ПВО

Франция подготовит еще одну бригаду для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивную встречу с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном в формате тет-а-тет, во время которой они обсудили инициативу по присутствию в Украине сил, которые способствовали бы стабилизации.

Как сообщил глава государства в Telegram, у них с Макроном сформировано одинаковое видение на то, что Украине необходимы надежные гарантии для мира, который реально можно приблизить.

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"Эмманюэль проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами ради реализации всех необходимых шагов для достижения мира", - отметил президент.

Кроме этого Зеленский рассказал, что одной из ключевых задач для Украины и ее союзников остается вопрос усиления возможностей противовоздушной обороны нашего государства.

Также президент поблагодарил Макрона за подготовку Францией одной бригады для ВСУ и сообщил, что союзники готовы продолжить сотрудничество и подготовить еще одну бригаду.

"Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и сделают свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - добавил он.

Инициатива Макрона по введению миротворцев в Украину

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон недавно посетил Варшаву, чтобы обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском планы относительно европейской миротворческой миссии, направленной на сохранение суверенитета Украины в контексте возможного соглашения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Впоследствии, как писал Главред, стало известно, что Германия готова отправить своих миротворцев в Украину, однако лишь при условии, что страна-агрессор Россия согласится на такую миссию.

Ранее также исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявил, что иностранные войска не будут миротворческими, если не будут находиться на линии разграничения. Это могут быть учебные, вспомогательные или другие не боевые подразделения, которые просто будут присутствовать на территории Украины.

Больше новостей:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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