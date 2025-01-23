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Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

Андрей Ганчук
23 января 2025, 13:31
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Нельзя исключать, что враг попробует обойти Покровск через один из населенных пунктов в Днепропетровской области, считает Сергей Цехоцкий.
Война, войска РФ
У оккупантов нет сил и средств, чтобы продвинуться в Днепропетровской области - / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Кратко:

  • РФ пытается выйти на админграницы Днепропетровщины
  • У врага нет сил продвинуться вглубь Днепропетровской области
  • Оккупанты могут попытаться обойти Покровск через Днепропетровскую область

Российские оккупационные войска "стремятся" выйти на административную границу Днепропетровской области. Однако у врага нет сил, чтобы продвинуться вглубь региона. Не исключено, что россияне попытаются обойти Покровск с севера через Межевскую громаду Днепропетровщины. Об этом заявил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Сейчас план россиян - выйти на административную границу Днепропетровской области", - рассказал он в эфире Суспільне.

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Впрочем, он не решился прогнозировать, сможет ли враг продвинуться вглубь области. Пока у противника нет для этого сил и средств.

"Админграницы Донецкой и Луганской областей - вот это план. Ну и существенным в этом вопросе становится именно взятие Покровска", - говорит военный.

Что планирует РФ на Покровском направлении

По словам военного, самое большое скопление российских оккупантов фиксируется на Покровском направлении. Враг перебрасывают туда силы с других направлений. Украинские позиции и гражданское населения обстреливают КАБами, артиллерией и дронами.

Цехоцкий допустил сценарий, при котором враг попытается обойти Покровск с севера через Межевскую громаду Днепропетровщины. Оккупанты активизировались восточнее Покровска – вблизи населенных пунктов Воздвиженка и Елизаветовка.

"Смогут ли оккупанты обойти город через Мирноград и взять Покровск в так называемые "клешни" - сейчас спрогнозировать невозможно", - считает военный.

Еще одна стратегическая цель РФ

Как полагает офицер, также россияне выбрали себе еще одну стратегическую цель в виде трассы Павлоград-Покровск. Они "хотят" перерезать пути эвакуации, поставок продуктов и военной техники.

"Это действительно важно, но есть и другие логистические пути и многое другое. Поэтому делать трагедию из этого не надо. По намерениям мы видим, что они хотели бы закрыть большое кольцо из Краматорска сюда до Покровска", - объяснил военный.

Что происходит в Межевой Днепропетровской области

Поселок Межевая – ближайший крупный населенный пункт в Днепропетровской области на Покровском направлении. Оттуда менее 20 км до фронта.

"Стало немного страшнее, понемногу начинаем искать какие-то варианты жилья где-то дальше в центральной Украине", - сказал местный житель Роман.

Другая жительница сказала, что люди боятся.

"Боимся. Ночью стреляют, днем стреляют. Не выходим почти из дома. Вышли, скупились и все сидим по домам. Жутко. Тяжело, очень тяжело. Дети боятся, испуганные", - сказала местная жительница Лариса.

Бои на Покровском направлении – новости по теме:

Как сообщал Главред, командир 108-го Отдельного механизированного батальона Волки Да Винчи Сергей Филимонов ранее сказал, что войска РФ пытаются обойти Покровск с юга на запад, чтобы подойти к Днепропетровщине. "Задача" оккупантов – обрезать логистику и взять Покровск.

Российские войска пытаются обойти Покровск с юга, однако пока угрозы окружения города нет, сказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от фракции Голос Роман Костенко. Однако нельзя исключать попытки врага напрямую зайти в Покровск.

Оккупанты захватили Нововасильевку Покровского района Донецкой области, сообщили аналитики DeepState. Также враг продвинулся вблизи девяти населенных пунктов.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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