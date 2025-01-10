В МИД назвали причину переноса визита представителя Трампа в Украину

Украина готовится к визиту и считает его очень важным, говорит Георгий Тихий.

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Кит Келлог отложил визит в Украину / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

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Кит Келлог перенес визит в Киев по юридическим причинам

Украина готовится к визиту и считает его очень важным

Кит Келлог, которого Дональд Трамп планирует назначить на должность специального представителя по Украине в будущей президентской администрации, перенес визит в Киев по юридическим, а не политическим причинам.

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"Относительно визита генерала Келлога: я бы отдал предпочтение, чтобы его команда комментировала сроки визита. Могу сказать, что визит продолжает готовиться, он состоится", - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

По словам представителя МИД Украины, никаких политических причин, почему визит генерала произойдет именно после инаугурации Трампа, а не до, а как было анонсировано ранее, нет.

"Единственные причины, из-за которых визит пройдет после инаугурации 20 января, это сугубо юридические", - пояснил спикер.

Украинский дипломат также обратил внимание на то, что Украина готовится к визиту и считает его очень важным.

"Мы хотим как можно скорее после инаугурации начать диалог с Келлогом по наиболее важным вопросам достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира", - добавил Тихий.

Ранее экс-посол объяснил, почему Келлог не приехал в Киев. Олег Шамшур считает, что официальная причина переноса визита правдоподобна, но есть и другие.

Напомним, мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Как сообщал Главред, Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.

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Кто такой Кит Келлог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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