Экс-посол объяснил, почему Келлог не приехал в Киев и чем это грозит

Олег Шамшур считает, что официальная причина переноса визита правдоподобна, но есть и другие.

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Взгляд Келлога на Украину мог бы стать основой для доклада Трампу / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

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Зачем Келлог должен был приехать в Украину и почему это важно

Как перенос визита повлияет на позицию Трампа относительно войны в Украине

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп видит на должности спецпредставителя по вопросам Украины и России, отложил свой ознакомительный визит в Киев и другие европейские столицы. Поездка, вероятно, состоится уже после инаугурации нового главы Белого дома. Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур объяснил, с чем может быть связан перенос поездки Келлога.

"Насколько я понимаю, официальной причиной называют проблемы со здоровьем. Это вполне возможно, ведь человеку 80 лет, и это, безусловно, почтенный возраст. Однако, даже если это правда, стоит учитывать, что визит Келлога имел большое значение", - сказал экс-дипломат в интервью Главреду.

По словам Шамшура, он должен был оценить ситуацию в Украине и его взгляд мог бы стать основой для доклада Дональду Трампу. Кроме того, во время переговоров и контактов можно было бы понять, на чем Трамп и его команда будут акцентировать внимание, что будет в центре их приоритетов.

"Этого, к сожалению, не произошло. Если исключить версию о чрезвычайно серьезных проблемах со здоровьем Келлога, это может свидетельствовать о том, что окончательная позиция Трампа и его команды еще не сформирована. Об этом Трамп сам отметил во время интервью после визита во Францию. Он говорил, что только формулирует свою позицию", - объяснил бывший посол.

При этом Шамшур считает, что Украина в же может повлиять на Трампа. Например, использовать провокационное поведение Путина, чтобы донести до избранного президента США, что война с Россией имеет глобальное значение. А именно - является сдерживающим фактором для Китая и других государств, которые представляют угрозу для США.

"Однако стоит отметить, что то, что Трамп уже озвучил на конференциях и в интервью, выглядит как достаточно сформированная часть его позиции. В краткосрочной перспективе вряд ли эти тезисы изменятся. И именно это вызывает основания для беспокойства", - резюмировал экс-посол.

Смотрите видео - Интервью Олега Шамшура Главреду о заявлениях Трампа по Украине:

Планы Трампа по завершению войны - что известно

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.

Ранее стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе.

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Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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