Часть украинских военных против сделки с РФ любой ценой – СМИ

Вместе с тем, как признал офицер ВСУ, запаса боеприпасов, который у них есть, "хватит на две-три недели, может быть, на месяц".

https://glavred.info/ukraine/chast-ukrainskih-voennyh-protiv-sdelki-s-rf-lyuboy-cenoy-smi-10639421.html Ссылка скопирована

В ВСУ скептически относятся к переговорам между Трампом и Путиным / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 21 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Самостоятельно Украине не справиться с РФ

В ВСУ скептически относятся к переговорам между Трампом и Путиным

Часть украинских военных не хотят мирного соглашения с российской стороной ни за какую цену, даже несмотря на то, что они очень нуждаются в большей западной военной помощи. Об этом на условиях анонимности и на фоне предстоящих переговоров рассказал офицер ВСУ, который, как он отметил, поддерживает связь с более чем 40 бригадами, пишет УНИАН со ссылкой на западные СМИ.

"Того запаса боеприпасов, который у нас есть в настоящее время, хватит на две-три недели, может быть, на месяц… Мы определенно не сможем справиться с этим самостоятельно", - заявил он. видео дня

Другая военнослужащая из воюющей на востоке Украины 53-й бригады ВСУ скептически отнеслась к переговорам между президентами США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. По ее мнению, закончить войну можно только силой.

"Если диалог - это один из способов повлиять на ситуацию, то пусть они говорят, но пусть это будет достаточно содержательно, чтобы мы почувствовали результаты этих переговоров… Условия неприемлемы для всех. То, что мы предлагаем, не работает для них, а то, что они предлагают, неприемлемо для нас. Вот почему я, как, наверное, и каждый солдат здесь, считаю, что это можно решить только силой", - сказала она.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких двусторонних мирных переговоров без своего участия. Он также подчеркнул важность присутствия европейских партнеров за столом переговоров. Во время рабочей поездки на ХАЭС Зеленский прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и выразил желание встретиться с ним лично. По его словам, первая встреча может состояться на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время брифинга в Овальном кабинете 12 февраля, сообщает Reuters.

По данным Financial Times, со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или Дня Победы (9 мая). Один из украинских чиновников отметил, что Путин может стремиться заключить соглашение на символическую дату.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред