Путин согласится на мир, если США откажутся от военной поддержки Украины – WSJ

Европейские чиновники выразили обеспокоенность по поводу идеи двусторонних переговоров США и России по Украине.

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В WSJ написаои, когда Путин согласится на мир / коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, ua.depositphotos.com

О чем говорится в статье The Wall Street Journal:

Еврочиновники хотят, чтобы ЕС и Киев были вовлечены в переговоры

Администрация Трампа пошла на публичные уступки Путину

Объявление президента США Дональда Трампа о мирных переговорах с Россией предоставило президенту РФ Владимиру Путину то, чего он давно требовал: прямые переговоры с США по Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что если ориентироваться на заявленную позицию Путина по Украине, Россия согласится на прекращение огня только в том случае, если США прекратят поддержку Украины и будут введены ограничения на способность Киева защищать свою территорию. По словам опрошенных журналистами аналитиков, Путин готов продолжать играть в долгую игру и вести жесткие переговоры с США до тех пор, пока не получит удовлетворение требуемых им условий.

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Европейские чиновники выразили обеспокоенность по поводу идеи двусторонних переговоров США и России по Украине, которые, по словам Трампа, могут произойти в ближайшее время. Они потребовали, чтобы ЕС и Киев были вовлечены в любые переговоры по прекращению войны.

В частности, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что администрация Трампа пошла на публичные уступки Путину еще до начала переговоров. По мнению издания, он частично ссылался на сделанные накануне заявления министра обороны США Пита Хегсета о том, что членство Украины в Организации Североатлантического договора не обсуждается. Сам Трамп заявил, что Украина будет частью любых переговоров с Россией, напоминает издание.

The Wall Street Journal отмечает, что после заявлений США в Москве царило ликование. В частности, известная пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Путин "одержал победу над всеми". Государственное телевидение объяснило рост акций Москвы перспективой встречи Трампа и Путина.

Для Путина обещание Трампа начать переговоры является первым шагом к прекращению войны на условиях России, говорится в публикации. В The Wall Street Journal считают, что это представляет собой "поворот" для Путина, который временами во время войны терпел унизительные неудачи. В их числе издание называет вытеснение российских войск с половины территорий, которые они захватили в 2022 году, в том числе единственный побывавший под оккупацией областной центр Херсон.

The Wall Street Journal пишет, что решение Путина продолжать борьбу и удвоить свои военные цели, "похоже, приносит плоды". Как заявил директор Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев, конечная победа для Путина – это гарантии, что Украина "не попадет в западный лагерь".

"Целью переговоров будет не только контроль над территориями, но и предоставление Киеву поверхностных или нулевых гарантий безопасности со стороны Запада. Что, по мнению Кремля, приведет к постепенному развалу Украины", – сказал изданию Габуев.

Парижский политолог и основательница аналитической фирмы R. Politik Татьяна Становая заявила, что в среднесрочной перспективе, если Россия не сможет добиться своих максималистских требований по Украине, она продолжит наступление на поле боя, неся большие потери, одновременно истощая слабые людские резервы Украины и усиливая давление на Зеленского, чтобы тот уступил требованиям Москвы.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких двусторонних мирных переговоров без своего участия. Он также подчеркнул важность присутствия европейских партнеров за столом переговоров. Во время рабочей поездки на ХАЭС Зеленский прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и выразил желание встретиться с ним лично. По его словам, первая встреча может состояться на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время брифинга в Овальном кабинете 12 февраля, сообщает Reuters.

По данным Financial Times, со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или Дня Победы (9 мая). Один из украинских чиновников отметил, что Путин может стремиться заключить соглашение на символическую дату.

Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Однако, по его словам, "деньги должны быть обеспечены".

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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