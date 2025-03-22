Встреча Трампа с Путиным: Уиткофф назвал вероятные сроки переговоров

Важно:
- В США сделали заявление о переговорах с Путиным
- Встречу президентов стоит ожидать уже в ближайшие месяцы
Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшее время.
Об этом в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
По его словам, встречу Трампа и Путина стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.
"Я думаю, что встреча состоится в ближайшие несколько месяцев", - отметил Уиткофф.
Ранее сообщалось о том, что в Кремле готовят вопросы перед встречей Путина и Трампа. Путин и Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут решение.
Как писал Главред, Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.
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Кто такой Такер Карлсон
Такер Карлсон – американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года. Основатель и владелец собственного независимого потокового сервиса "Tucker Carlson Network".
Карлсон считается одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.
В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки.
Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист и выступает против участия США в международных конфликтах.
24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона. Решение принял лично медиамагнат Руперт Мердок - владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News.
Такер Карлсон - сторонник теорий заговоров. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, а в Украине, мол, есть американские лаборатории по производству биологического оружия.
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