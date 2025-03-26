РФ 8 раз ударила по энергетическим объектам после 18 марта - советник Зеленского

Дмитрий Литвин подчеркнул, что россияне "врут даже тогда, когда правда очевидна".

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Москва - город, построенный на лжи, считает Литвин / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Что сказал Дмитрий Литвин:

Москва - город, построенный на лжи

Без ВСУ ударов могло быть гораздо больше

Армия РФ нанесла 8 ударов по энергетическим объектам Украины после 18 марта, несмотря на заявления России о "перемирии". Об этом написал советник украинского президента Дмитрий Литвин в соцсети X.

Он также отметил, что российская сторона выдвигает утверждение о якобы начале перемирия 18 марта. По его словам, в Кремле просто хотят оставаться последовательными во лжи и пропаганде.

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"Москва - город, построенный на лжи, никого в Украине не удивляет. Например, в своем заявлении после встреч в Эр-Рияде россияне заявили, что якобы перемирие на энергетических объектах действует с 18 марта. Почему именно 18 марта? Потому что именно тогда они выдвинули откровенно фейковую историю о том, что якобы Путин приказал прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины", - написал он.

Советник Зеленского подчеркнул, что на самом деле с 18 марта РФ наносит удары по украинским энергетическим объектам бомбами, ударными беспилотниками и FPV-дронами.

"Не будем вдаваться во все подробности, но уже есть 8 подтвержденных попаданий на энергетические объекты. И каждую ночь наши силы противовоздушной обороны сбивают почти сотню ударных беспилотников - и многие из этих беспилотников, вероятно, были нацелены на другие энергетические объекты. Без наших защитников ударов могло быть гораздо больше", - указал он.

Литвин подчеркнул, что россияне "врут даже тогда, когда правда очевидна".

"Это просто ложь ради лжи. Вот почему все, что они говорят или обещают, нужно перепроверять еще раз, и эта часть теперь лежит на наших партнерах", - отметил он.

Мирные переговоры - последние новости

25 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Главной темой встречи стало обсуждение возможного перемирия с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах США и Украины, США и России в Саудовской Аравии. По словам главы страны, стороны договорились о тишине на море и свободном судоходстве.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп допустил, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной. В то же время глава Белого дома по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

Тем временем директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что украинские военные будут бороться даже голыми руками, если условия мира с Россией не будут их устраивать. Он призвал не недооценивать сопротивление украинской армии.

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