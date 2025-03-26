Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ 8 раз ударила по энергетическим объектам после 18 марта - советник Зеленского

Виталий Кирсанов
26 марта 2025, 10:37
34
Дмитрий Литвин подчеркнул, что россияне "врут даже тогда, когда правда очевидна".
Литвин
Москва - город, построенный на лжи, считает Литвин / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Что сказал Дмитрий Литвин:

  • Москва - город, построенный на лжи
  • Без ВСУ ударов могло быть гораздо больше

Армия РФ нанесла 8 ударов по энергетическим объектам Украины после 18 марта, несмотря на заявления России о "перемирии". Об этом написал советник украинского президента Дмитрий Литвин в соцсети X.

Он также отметил, что российская сторона выдвигает утверждение о якобы начале перемирия 18 марта. По его словам, в Кремле просто хотят оставаться последовательными во лжи и пропаганде.

видео дня

"Москва - город, построенный на лжи, никого в Украине не удивляет. Например, в своем заявлении после встреч в Эр-Рияде россияне заявили, что якобы перемирие на энергетических объектах действует с 18 марта. Почему именно 18 марта? Потому что именно тогда они выдвинули откровенно фейковую историю о том, что якобы Путин приказал прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины", - написал он.

Советник Зеленского подчеркнул, что на самом деле с 18 марта РФ наносит удары по украинским энергетическим объектам бомбами, ударными беспилотниками и FPV-дронами.

"Не будем вдаваться во все подробности, но уже есть 8 подтвержденных попаданий на энергетические объекты. И каждую ночь наши силы противовоздушной обороны сбивают почти сотню ударных беспилотников - и многие из этих беспилотников, вероятно, были нацелены на другие энергетические объекты. Без наших защитников ударов могло быть гораздо больше", - указал он.

Литвин подчеркнул, что россияне "врут даже тогда, когда правда очевидна".

"Это просто ложь ради лжи. Вот почему все, что они говорят или обещают, нужно перепроверять еще раз, и эта часть теперь лежит на наших партнерах", - отметил он.

Мирные переговоры - последние новости

25 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Главной темой встречи стало обсуждение возможного перемирия с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах США и Украины, США и России в Саудовской Аравии. По словам главы страны, стороны договорились о тишине на море и свободном судоходстве.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп допустил, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной. В то же время глава Белого дома по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

Тем временем директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что украинские военные будут бороться даже голыми руками, если условия мира с Россией не будут их устраивать. Он призвал не недооценивать сопротивление украинской армии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине ВСУ Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Британия сделала заявление и обратилась к Путину: к чему призывают диктатора

Британия сделала заявление и обратилась к Путину: к чему призывают диктатора

10:57Политика
РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры, вспыхнули пожары: подробности атаки

РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры, вспыхнули пожары: подробности атаки

10:23Война
Синоптик назвал дату резкого потепления в Украине до +20

Синоптик назвал дату резкого потепления в Украине до +20

10:07Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Сидит в "Одноклассниках" и дружит с оккупантами: чем занята пловчиха Яна Клочкова

Сидит в "Одноклассниках" и дружит с оккупантами: чем занята пловчиха Яна Клочкова

В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Знают единицы: при какой температуре нужно стирать постельное белье

Знают единицы: при какой температуре нужно стирать постельное белье

Последние новости

11:32

Сколько Украина сбила баллистических ракет с 2022 года: Игнат дал ответ

11:25

alyona alyona призналась, что набрала 17 килограммов - что произошло

10:57

Британия сделала заявление и обратилась к Путину: к чему призывают диктатора

10:37

РФ 8 раз ударила по энергетическим объектам после 18 марта - советник Зеленского

10:35

Цены на бензин в Украине падают: эксперт предупредил, что будет дальше

РФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - ЛакийчукРФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - Лакийчук
10:27

Китайский гороскоп на завтра 27 марта: Змеям - тяжелые времена, Обезьянам - вина

10:23

РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры, вспыхнули пожары: подробности атакиФото

10:07

Синоптик назвал дату резкого потепления в Украине до +20

10:03

"В больнице": как выглядит Ирина Билык во время серьезной болезни

Реклама
10:01

Не хватило денег: сколько Лорак заплатила за свадьбу и своего йога-инструктора

10:00

Марина Боржемская: "Похудеть без дисциплины невозможно, но есть хорошие новости"

09:51

Стабильности не будет: экономист рассказал, чего ждать от курса доллара

09:39

"Очень впечатляюще": президент Евросовета назвал сроки вхождения Украины в ЕС

09:30

"Такая благодарность за защиту": банкоматы ПриватБанка не выдают деньги военным

09:26

Как Путин мешает Трампу прекратить войну в Украине: в ISW раскрыли детали

09:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 марта (обновляется)

09:06

"Обсудили бывших": украинский ведущий поделился деталями разговора с Комаровым

08:50

Почему водители ставят под лобовое стекло туалетную бумагу: интересная хитрость

08:31

"РФ тянет время": Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной

08:23

Украинцы будут воевать голыми руками, если условия мира их не устроят - глава ЦРУ

Реклама
08:10

О "морском перемирии": чего ждатьмнение

08:06

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:57

Наталья Могилевская заговорила о супружеских изменах - причина

06:58

Вспыхнули пожары: РФ атаковала дронами Ахтырку на Сумщине

06:10

Трамп и Путин против Европымнение

06:00

"Я так выбрала": Тина Кароль высказалась о замужестве

05:50

Тест на внимательность: найдите три ошибки на картинке за 9 секунд

05:20

Гороскоп на апрель 2025 для Тельцов: чего ждать в семье, финансах и на работеВидео

04:57

Гороскоп на завтра 27 марта: Тельцам - удовольствие, Стрельцам - приятная встреча

04:35

Почему нельзя говорить Маша, Ксюша, Наташа и Даша: учитель указала на ошибкуВидео

04:00

Штраф 270 тысяч гривен: где водителей могут наказать за неисправный кондиционер

03:30

Уничтожение армейской авиации россиян: эксперт раскрыл главную проблему РФ

03:03

Креститься руками недостаточно - священник раскрыл, что на самом деле говорит БиблияВидео

02:31

Без лишней химии: как подобрать лучшие удобрения для огорода

02:26

Подруга плейбоя Ди Каприо призналась, что ее раздражает в романе с Лео

01:58

Кто должен проехать перекресток первым: тест ПДД, который разгадают далеко не все

01:32

Не все так очевидно: адвокат ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой"

01:30

Что принц Уильям говорил на ушко Кейт Миддлтон в день их свадьбы - детали

00:57

Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

00:22

Зачем опытные водители возят карандаш в бардачке: секретный лайфхак

Реклама
00:17

"Правда более банальна": Аффлек впервые прямо высказался про развод с Лопес

00:12

Не просто наклейка: эксперты объяснили, зачем нужны черные точки на лобовом стекле

00:00

Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

25 марта, вторник
23:01

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

22:54

"Это меня просто бесит": Могилевская сделала признание про брак, флирт и измены

22:46

"Такая цена": Зеленский высказался о сценариях окончания войны

22:24

РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп

22:01

"Красотка": что известно о женитьбе путиниста Лепса на 19-летней студентке

22:01

"Сдержать РФ - задача со звездочкой": DeepState раскрыли правду о Сумщине

22:00

Результаты переговоров в Эр-Рияде и перемирие: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять