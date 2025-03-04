РФ для 'галочки' рвется на правый берег Херсонщины: в ОВА раскрыли план врага

Оккупанты стремятся создать иллюзию контроля над Херсонщиной перед возможными мирными переговорами, рассказал Александр Прокудин.

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РФ стремится захватить плацдарм для будущих переговоров / Коллаж: Главред, фото: 144 отдельная пехотная бригада, скирншот карты deepstatemap.live

Главное из заявления Прокудина:

Россияне ежедневно штурмуют правый берег Днепра, пытаясь закрепиться

Цель РФ - создать иллюзию контроля над всей Херсонщиной для переговоров

Штурмы продолжаются в четырех местах

Российские войска регулярно пытаются закрепиться на правом берегу Днепра, несмотря на значительные потери. Оккупанты стремятся захватить часть правобережья Херсонщины для будущих мирных переговоров. Об этом The Guardian рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг ежедневно пытается переправиться через Днепр в четырех разных местах. Россияне хотят закрепиться на правом берегу, чтобы создать иллюзию контроля над всей Херсонской областью.

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"Ежедневно они пытаются пересечь реку. Мы получили информацию от нашей разведки, что российский заместитель командира сказал военным, что они должны любой ценой форсировать реку. Хотя не все солдаты готовы к этому", - рассказал Прокудин.

Руководитель Херсонской ОВА отметил, что Москва поставила задачу захватить хотя бы одно село на правом берегу Днепра. Однако эти атаки являются фактически "суицидальными миссиями", поскольку российские войска несут значительные потери.

"Российские наступления происходят в четырех местах: через болотистые острова в устье Днепра, опасную серую зону; в месте Антоновского и железнодорожного мостов на востоке от города Херсон; а также в селах Львовское и Змиевка, последнее из которых расположено выше по течению от разрушенной дамбы Новой Каховки", - пояснил он.

Прокудин считает, что Россия пытается "поставить галочку", чтобы показать, что "мы присутствуем на правом берегу", и таким образом выдвинуть претензии во время потенциальных мирных переговоров на весь регион. Он также выразил опасения, что замораживание войны лишь даст РФ время перегруппироваться и восстановить боеспособность.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский не демонстрирует готовности к мирным переговорам, которые являются частью политики Дональда Трампа. В интервью Fox News он отметил, что Вашингтон готов говорить с Киевом, если тот серьезно подойдет к обсуждению деталей.

Также президент США Дональд Трамп приостановил все будущие поставки военной помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. В Белом доме заявили, что поддержка будет восстановлена, если Украина покажет "добросовестные усилия" по переговорам.

Кроме этого, Путин не изменил своих требований в отношении Украины, заявил Владимир Зеленский в обращении. Россия продолжает требовать сокращения украинской армии, отказа от территорий и политического ослабления страны. Президент подчеркнул, что пока украинцы едины, никто не сможет навязать такие условия, а мир будет достойным.

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Гардиан "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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