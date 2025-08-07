Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине

В список запрещённых к высадке видов вошли более 10 видов.

Какие деревья нельзя сажать в Украине

Вы узнаете:

Какие деревья запрещено сажать в Украине

С чем это связано

В Украине с 2025 года официально запрещена посадка ряда деревьев и декоративных растений, которые признаны инвазивными и вредными для местных экосистем.

Это решение направлено на сохранение биоразнообразия, защиту почвы и предотвращение разрушения природного баланса, говорится на официальном сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Какие деревья запрещено сажать в Украине

В список запрещённых к высадке видов вошли:

Айлант высокий

Аралия маньчжурская

Вяз низкий

Гледичия колючая

Орех черный

Дуб красный

Каркас западный

Клен ясенелистный

Маслинка узколистная

Павловния

Робиния обыкновенная

Черемуха поздняя

Ясень пенсильванский

Почему эти деревья под запретом?

Все перечисленные виды обладают высокой инвазивностью — они стремительно распространяются, вытесняя местные растения, ухудшают качество почвы, а также не участвуют в естественных пищевых цепях. Некоторые, например, робиния и айлант, имеют агрессивную корневую систему, способную повреждать фундаменты и коммуникации.

Запрет — не вырубка

Ограничения касаются только новых посадок — существующие деревья можно не удалять, если они не несут непосредственной угрозы.

Экологическое значение запрета

Украина восстанавливает леса после масштабных разрушений, и важно использовать только местные, устойчивые к климату виды. Это помогает бороться с эрозией почвы, улучшать качество воздуха и сохранять природные ландшафты.

Какие деревья сажать вместо запрещённых?

Рекомендуемые виды для озеленения и лесовосстановления:

Дуб обыкновенный

Клён полевой или остролистный

Ясень обыкновенный

Берёза

Сосна обыкновенная

Эти деревья не только экологичны, но и прекрасно вписываются в природные и городские ландшафты Украины.

