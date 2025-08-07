Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине

Вы узнаете:
В Украине с 2025 года официально запрещена посадка ряда деревьев и декоративных растений, которые признаны инвазивными и вредными для местных экосистем.
Это решение направлено на сохранение биоразнообразия, защиту почвы и предотвращение разрушения природного баланса, говорится на официальном сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Какие деревья запрещено сажать в Украине
В список запрещённых к высадке видов вошли:
- Айлант высокий
- Аралия маньчжурская
- Вяз низкий
- Гледичия колючая
- Орех черный
- Дуб красный
- Каркас западный
- Клен ясенелистный
- Маслинка узколистная
- Павловния
- Робиния обыкновенная
- Черемуха поздняя
- Ясень пенсильванский
Почему эти деревья под запретом?
Все перечисленные виды обладают высокой инвазивностью — они стремительно распространяются, вытесняя местные растения, ухудшают качество почвы, а также не участвуют в естественных пищевых цепях. Некоторые, например, робиния и айлант, имеют агрессивную корневую систему, способную повреждать фундаменты и коммуникации.
Запрет — не вырубка
Ограничения касаются только новых посадок — существующие деревья можно не удалять, если они не несут непосредственной угрозы.
Экологическое значение запрета
Украина восстанавливает леса после масштабных разрушений, и важно использовать только местные, устойчивые к климату виды. Это помогает бороться с эрозией почвы, улучшать качество воздуха и сохранять природные ландшафты.
Какие деревья сажать вместо запрещённых?
Рекомендуемые виды для озеленения и лесовосстановления:
- Дуб обыкновенный
- Клён полевой или остролистный
- Ясень обыкновенный
- Берёза
- Сосна обыкновенная
Эти деревья не только экологичны, но и прекрасно вписываются в природные и городские ландшафты Украины.
