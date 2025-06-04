РФ может ударить по Украине мощным оружием: СМИ обнародовали четыре сценария

Британский полковник предположил, на что может пойти Путин из-за желания выиграть войну в Украине.

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Какие цели в Украине Путин может выбрать для ядерного удара / Коллаж: Главред, фото Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сообщил Кэмп:

Для РФ единственной возможностью принудить Украину сдаться является применение ядерного оружия

Россия может ударить по скоплению украинских военных и техники

Маловероятным вариантом является сброс ядерной бомбы на украинские города

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал Киеву применением тактического ядерного оружия.

Британский полковник Ричард Кэмп считает, что глава РФ осознает то, что теперь только ядерное оружие может заставить Украину сдаться. Об этом пишет издание DailyMail, которое обнародовало 4 сценария возможного применения Путиным ядерного вооружения против Украины.

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Наиболее вероятным вариантом является то, что оружие Кремль нацелит на скопление украинских военных и их техники на линии фронта. При этом Кэмп отметил, что Украина максимально "распыляет" свои войска, поэтому эффект от такого удара был бы, скорее, психологический.

Еще одним вероятным вариантом британский полковник считает удар ядерным оружием по украинскому аэродрому. Таким образом РФ могла бы отомстить за уничтожение десятков бомбардировщиков во время операции "Паутина".

Операция СБУ "Паутина" / Инфографика: Главред

Худшие последствия от применения ядерного оружия Россией могут быть в случае атаки на одну из атомных электростанций. Радиоактивные осадки от разорванного реактора нанесли бы большой вред окружающей среде. Такой удар мог бы превзойти по последствиям даже Чернобыльскую катастрофу.

Последний вариант почти невозможен, но Кэмп все же его озвучил. Речь идет о сбросе ядерной бомбы на один из крупных украинских городов, таких как Одесса или Киев.

Угрозы РФ по применению ядерного оружия - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавние заявления российского диктатора Владимира Путина о вероятности применения ядерного оружия в войне против Украины являются продолжением устоявшейся тактики запугивания.

Ранее также в ЦПИ сообщали, что даже теоретическое желание применить ядерное оружие навредит самой России гораздо больше. Потому что против этого - весь мир. А Россия до сих пор держится только на энергоресурсах, которые у нее еще покупают.

Накануне стало известно, что каждый раз, когда Россия сталкивается с трудностями - например, новыми поставками вооружений Украине, пересечением так называемых "красных линий" или даже потерями позиций - появляются "клоуны" Путина, "которые начинают пугать мир заявлениями о радиоактивной пыли, о том, что "весь мир будет в труху".

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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