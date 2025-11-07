В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

Закуска готовится очень просто.

Рецепт невероятной закуски / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкусное блюдо не обязательно должно быть дорогим. Главред предлагает воспользоваться этим простым рецептом и приготовить закуску на миллион.

Рецептом вафельных рулетиков поделилась кулинарный блогер в TikTok @viktoria__cooking. Они готовятся очень просто и быстро, а их вкус вас поразит.

Ингредиенты:

видео дня

сосиски;

вафельные листы;

картофельное пюре;

яйца;

масло для жарки;

зелень по желанию.

Сначала чистим и отвариваем картофель.

Готовое горячее картофельное пюре нужно равномерно выложить на вафельный лист.

Далее выкладываем сосиски и хорошо все заворачиваем в рулетик.

Рулетик следует порезать на порционные кусочки.

Взбиваем яйца со щепоткой соли, а каждый ломтик окунаем в яйца и жарим на сковороде до золотистости с обеих сторон.

В конце рулетики можно украсить еще зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить вафельные рулетики с сосисками - смотрите видео:

О профиле: @viktoria__cooking viktoria__cooking - фудблог в TikTok и Instagram, который ведет женщина. Автор на своих страницах делится простыми и вкусными рецептами, которые каждый сможет повторить. На Instagram @viktoria__cooking подписаны более 76 тысяч пользователей, на TikTok - 45 тысяч.

