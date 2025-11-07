В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

Вкусное блюдо не обязательно должно быть дорогим. Главред предлагает воспользоваться этим простым рецептом и приготовить закуску на миллион.
Рецептом вафельных рулетиков поделилась кулинарный блогер в TikTok @viktoria__cooking. Они готовятся очень просто и быстро, а их вкус вас поразит.
Ингредиенты:
- сосиски;
- вафельные листы;
- картофельное пюре;
- яйца;
- масло для жарки;
- зелень по желанию.
Сначала чистим и отвариваем картофель.
Готовое горячее картофельное пюре нужно равномерно выложить на вафельный лист.
Далее выкладываем сосиски и хорошо все заворачиваем в рулетик.
Рулетик следует порезать на порционные кусочки.
Взбиваем яйца со щепоткой соли, а каждый ломтик окунаем в яйца и жарим на сковороде до золотистости с обеих сторон.
В конце рулетики можно украсить еще зеленью.
Приятного аппетита!
Как приготовить вафельные рулетики с сосисками - смотрите видео:
@viktoria__cooking Вафельные рулетики с сосисками - давняя, но очень вкусная и быстрая закуска из детства? Ингредиенты: - сосиски "Премьера" от @Ти самые хот-доги? - вафельные листы - картофель пюре - яйца - масло для жарки - зелень по желанию Приготовление на видео! Приятного аппетита! ❤️ #вафельныерулетики#закусказдитинства#закускабыстрая#рецепты#рек♬ оригинальный звук - viktoria__cooking
О профиле: @viktoria__cooking
viktoria__cooking - фудблог в TikTok и Instagram, который ведет женщина. Автор на своих страницах делится простыми и вкусными рецептами, которые каждый сможет повторить. На Instagram @viktoria__cooking подписаны более 76 тысяч пользователей, на TikTok - 45 тысяч.
