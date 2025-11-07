Укр
В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

Марина Фурман
7 ноября 2025, 12:49
183
Закуска готовится очень просто.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 7 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт закуски
Рецепт невероятной закуски / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкусное блюдо не обязательно должно быть дорогим. Главред предлагает воспользоваться этим простым рецептом и приготовить закуску на миллион.

Рецептом вафельных рулетиков поделилась кулинарный блогер в TikTok @viktoria__cooking. Они готовятся очень просто и быстро, а их вкус вас поразит.

Ингредиенты:

  • сосиски;
  • вафельные листы;
  • картофельное пюре;
  • яйца;
  • масло для жарки;
  • зелень по желанию.

Сначала чистим и отвариваем картофель.

Готовое горячее картофельное пюре нужно равномерно выложить на вафельный лист.

Далее выкладываем сосиски и хорошо все заворачиваем в рулетик.

Рулетик следует порезать на порционные кусочки.

Взбиваем яйца со щепоткой соли, а каждый ломтик окунаем в яйца и жарим на сковороде до золотистости с обеих сторон.

В конце рулетики можно украсить еще зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить вафельные рулетики с сосисками - смотрите видео:

@viktoria__cooking Вафельные рулетики с сосисками - давняя, но очень вкусная и быстрая закуска из детства? Ингредиенты: - сосиски "Премьера" от @Ти самые хот-доги? - вафельные листы - картофель пюре - яйца - масло для жарки - зелень по желанию Приготовление на видео! Приятного аппетита! ❤️ #вафельныерулетики#закусказдитинства#закускабыстрая#рецепты#рек♬ оригинальный звук - viktoria__cooking

О профиле: @viktoria__cooking

viktoria__cooking - фудблог в TikTok и Instagram, который ведет женщина. Автор на своих страницах делится простыми и вкусными рецептами, которые каждый сможет повторить. На Instagram @viktoria__cooking подписаны более 76 тысяч пользователей, на TikTok - 45 тысяч.

