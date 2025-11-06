Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцев

Рецепт фаршированных перцев с аппетитной начинкой.

Предлагаем вам новый рецепт всеми любимых фаршированных перцев с очень сочной и нежной начинкой. Такое блюдо станет идеальным ужином для всей семьи или же домашних посиделок с друзьями.

Фаршированные перцы - рецепт

Ингредиенты:

Перец сладкий – 4 шт.;

Для начинки:

Куриное филе – 2 шт.;

Лук – 1 шт.;

Чеснок – 2 зубчика;

Яйцо – 1 шт.;

Сметана – 2 ст. л;

Томатная паста - 1 ст. л;

Соль, перец, сахар – по вкусу;

Паприка – 1 ч. л;

Сушеные томаты – 1 ч. л;

Хмели-сунели – 1 ч. л;

Петрушка свежая – небольшой пучок;

Сыр твердый – 150 г

Курицу мелко нарежьте, добавьте к мясу натертый лук, чеснок, нарезанную зелень и остальные ингредиенты для начинки. Все хорошо перемешайте.

Перцы разрежьте пополам, удалите семена, нафаршируйте их начинкой и выложите в форму для запекания.

Поставьте в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

Затем посыпьте перцы натертым твердым сыром и запекайте еще 10 минут.

Подавайте со сметаной, приятного аппетита!

