Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцев

Элина Чигис
6 ноября 2025, 21:43
52
Рецепт фаршированных перцев с аппетитной начинкой.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Фаршированные перцы - рецепт
Фаршированные перцы - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам новый рецепт всеми любимых фаршированных перцев с очень сочной и нежной начинкой. Такое блюдо станет идеальным ужином для всей семьи или же домашних посиделок с друзьями.

Кстати, вместо томатной пасты можете использовать томатное пюре, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

видео дня

Фаршированные перцы - рецепт

Ингредиенты:

  • Перец сладкий – 4 шт.;
  • Для начинки:
  • Куриное филе – 2 шт.;
  • Лук – 1 шт.;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Сметана – 2 ст. л;
  • Томатная паста - 1 ст. л;
  • Соль, перец, сахар – по вкусу;
  • Паприка – 1 ч. л;
  • Сушеные томаты – 1 ч. л;
  • Хмели-сунели – 1 ч. л;
  • Петрушка свежая – небольшой пучок;
  • Сыр твердый – 150 г

Курицу мелко нарежьте, добавьте к мясу натертый лук, чеснок, нарезанную зелень и остальные ингредиенты для начинки. Все хорошо перемешайте.

Перцы разрежьте пополам, удалите семена, нафаршируйте их начинкой и выложите в форму для запекания.

Поставьте в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

Затем посыпьте перцы натертым твердым сыром и запекайте еще 10 минут.

Подавайте со сметаной, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить фаршированные перцы:

Вас может заинтересовать:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт ужин перец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Неожиданное движение: военный предупредил об активности врага на важном направлении

Неожиданное движение: военный предупредил об активности врага на важном направлении

23:08Фронт
Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:52Мир
У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Последние новости

00:01

Не в столице и не в большом городе: где спряталась самая длинная улица Украины

06 ноября, четверг
23:17

Лига конференций: "Шахтер" с большим преимуществом одержал вторую победу

23:08

Неожиданное движение: военный предупредил об активности врага на важном направлении

22:19

Женщина-конфетка: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

22:10

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот мяукает ночьюВидео

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
22:09

"По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме

21:53

СМИ раскрыли "семейную империю" Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника

21:52

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:43

Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцевВидео

Реклама
21:06

Сломанная корона: Король нанес последний сокрушительный удар по бывшему принцу

20:59

Трансмиссия этого не прощает: какие привычки водителей незаметно "убивают" коробку

20:49

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

20:48

"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

20:35

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:27

Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего

19:49

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

19:47

Свежие огурцы без теплицы и огорода: эксперт раскрыл сорта и пошаговую схемуВидео

19:45

MELOVIN раскрыл шокирующую сумму, которую вложил в создание своего нового альбома

19:34

Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

19:26

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

Реклама
19:25

Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильноВидео

19:10

Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакльмнение

18:52

Стаканы засияют за секунды: чем натереть посуду, чтобы убрать весь налетВидео

18:50

"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

18:38

"Национальный кешбэк": Минэкономики сообщило, когда будут выплаты за август

18:32

Есть ли угроза тотального блэкаута: РФ выбрала цели новых массированных ударов

18:26

Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

18:16

Янина Соколова рассказала о своей "терапии" после расставания с Харчишиным

18:11

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

17:52

Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины и шансом для Путина – WP

17:49

Головоломка для людей с острым зрением: найдите зефир среди тюленей за 11 секунд

17:42

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

17:40

Евро безумно прыгнул вверх: курс валют на 7 ноября

17:30

О запотевших окнах можно забыть: один хитрый трюк полностью устранит конденсатВидео

17:02

Безумный ценопад: впервые за месяцы один продукт стал значительно дешевле

17:01

Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителяВидео

17:01

В России раздаются взрывы: неизвестные дроны уже второй раз атаковали российский НПЗ

16:58

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

16:48

Оккупанты атаковали автобус в Херсоне: среди раненых - 14-летняя девочка

16:24

Удар США по режиму Мадуро сыграет на руку Путину: названа главная причина

Реклама
16:21

Почему 7 ноября нельзя работать допоздна: какой церковный праздник

16:17

Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

16:10

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

15:40

Ситуация на Покровском направлении: враг штурмует по всей линии обороны

15:38

"Считал странной": Анна Саливанчук призналась, почему ушла от нардепа Божкова

15:36

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

15:33

От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

15:31

США меняют тактику переговоров с Россией - чего ждать теперь

15:30

Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

15:02

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять