Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцев

Предлагаем вам новый рецепт всеми любимых фаршированных перцев с очень сочной и нежной начинкой. Такое блюдо станет идеальным ужином для всей семьи или же домашних посиделок с друзьями.
Кстати, вместо томатной пасты можете использовать томатное пюре
Фаршированные перцы - рецепт
Ингредиенты:
- Перец сладкий – 4 шт.;
- Для начинки:
- Куриное филе – 2 шт.;
- Лук – 1 шт.;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Яйцо – 1 шт.;
- Сметана – 2 ст. л;
- Томатная паста - 1 ст. л;
- Соль, перец, сахар – по вкусу;
- Паприка – 1 ч. л;
- Сушеные томаты – 1 ч. л;
- Хмели-сунели – 1 ч. л;
- Петрушка свежая – небольшой пучок;
- Сыр твердый – 150 г
Курицу мелко нарежьте, добавьте к мясу натертый лук, чеснок, нарезанную зелень и остальные ингредиенты для начинки. Все хорошо перемешайте.
Перцы разрежьте пополам, удалите семена, нафаршируйте их начинкой и выложите в форму для запекания.
Поставьте в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.
Затем посыпьте перцы натертым твердым сыром и запекайте еще 10 минут.
Подавайте со сметаной, приятного аппетита!



