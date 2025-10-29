Гости "ахнут": необычные крылья в бомбическом маринаде

Рецепт аппетитных индюшачьих крылышек.

https://glavred.info/recipes/gosti-ahnut-neobychnye-krylya-v-bombicheskom-marinade-10710530.html Ссылка скопирована

Индюшачьи крылья в духовке - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/olga_riabenko_/

Если вы привыкли готовить только куриные крылышки, тогда предлагаем вам попробовать новый рецепт и приготовить индюшачьи. Блюдо получается очень сочным, ароматным и с хрустящей корочкой.

Кстати, к маринаду можно добавить еще и ваши любимые специи, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Индюшачьи крылышки в маринаде - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Индюшачьи крылья - 3 шт.;

Лимон – 1 шт.;

Лук – 2 шт.;

Перец сладкий – 2 шт.;

Апельсиновый сок – 150 мл;

Чеснок – 3 зубчика;

Паприка – 1 ч. ложка;

Куркума – ½ ч. ложки;

Сушеные помидоры – 1 ч. л;

Розмарин сушеный – 1 ч. л;

Соль, перец – по вкусу;

Масло -3 ст. л;

Масло – 40 г

Разрежьте крылья по суставам.

Выдавите лимонный сок, натрите им крылья, посыпьте специями, добавьте растительное масло, чеснок, все хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на несколько часов или же на ночь.

На дно формы выложите нарезанный лук, перец и добавьте масло.

Выложите крылья, влейте апельсиновый сок, накройте форму фольгой.

Выпекайте 2 часа при температуре 180 градусов, поливая соусом из формы.

Повысьте температуру до 220 градусов и держите в духовке еще 10 минут до карамельной корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить индюшачьи крылья:

Вас может заинтересовать:

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред