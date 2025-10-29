Гости "ахнут": необычные крылья в бомбическом маринаде

Если вы привыкли готовить только куриные крылышки, тогда предлагаем вам попробовать новый рецепт и приготовить индюшачьи. Блюдо получается очень сочным, ароматным и с хрустящей корочкой.
Кстати, к маринаду можно добавить еще и ваши любимые специи, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Индюшачьи крылышки в маринаде - рецепт
Ингредиенты:
- Индюшачьи крылья - 3 шт.;
- Лимон – 1 шт.;
- Лук – 2 шт.;
- Перец сладкий – 2 шт.;
- Апельсиновый сок – 150 мл;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Паприка – 1 ч. ложка;
- Куркума – ½ ч. ложки;
- Сушеные помидоры – 1 ч. л;
- Розмарин сушеный – 1 ч. л;
- Соль, перец – по вкусу;
- Масло -3 ст. л;
- Масло – 40 г
Разрежьте крылья по суставам.
Выдавите лимонный сок, натрите им крылья, посыпьте специями, добавьте растительное масло, чеснок, все хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на несколько часов или же на ночь.
На дно формы выложите нарезанный лук, перец и добавьте масло.
Выложите крылья, влейте апельсиновый сок, накройте форму фольгой.
Выпекайте 2 часа при температуре 180 градусов, поливая соусом из формы.
Повысьте температуру до 220 градусов и держите в духовке еще 10 минут до карамельной корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить индюшачьи крылья:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
