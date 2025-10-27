Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяек

Рецепт легкого салата с минимум калорий.

Салат "Не Оливье" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вашему вниманию рецепт простого и очень вкусного салата, который по вкусу напоминает "Оливье". Особенно понравится тем, кто следит за фигурой, а готовка не займет много времени.

Кстати, замена картофеля на свежий огурец или бланшированную цветную капусту снижает общую калорийность почти вдвое, сообщает Главред со ссылкой на yanni.cooking.

Салат "Не Оливье" - рецепт

Ингредиенты:

Отварное индюшиное или куриное филе – 150 г

Свежий огурец – 100 г

Зеленый горошек (консервированный или замороженный) – 100 г

Яйца – 2 шт.

Майонез – 1,5 – 2 ст. л.

Укроп – по вкусу

Соль, перец – по желанию

Нарежьте мясо, яйца и огурец на кубики.

К подготовленным ингредиентам добавьте горошек и нарезанный укроп.

Заправьте салат майонезом, посолите, поперчите и можно подавать на стол!

Приятного аппетита!

О персоне: yanni.cooking yanni.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yanni.cooking подписаны более 23 тысяч пользователей соцсети Instagram.

