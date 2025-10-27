Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяек

Предлагаем вашему вниманию рецепт простого и очень вкусного салата, который по вкусу напоминает "Оливье". Особенно понравится тем, кто следит за фигурой, а готовка не займет много времени.
Кстати, замена картофеля на свежий огурец или бланшированную цветную капусту снижает общую калорийность почти вдвое.
Салат "Не Оливье" - рецепт
Ингредиенты:
- Отварное индюшиное или куриное филе – 150 г
- Свежий огурец – 100 г
- Зеленый горошек (консервированный или замороженный) – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Майонез – 1,5 – 2 ст. л.
- Укроп – по вкусу
- Соль, перец – по желанию
Нарежьте мясо, яйца и огурец на кубики.
К подготовленным ингредиентам добавьте горошек и нарезанный укроп.
Заправьте салат майонезом, посолите, поперчите и можно подавать на стол!
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат "Не Оливье":
О персоне: yanni.cooking
yanni.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yanni.cooking подписаны более 23 тысяч пользователей соцсети Instagram.
