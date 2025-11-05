Круче завтрака не придумать: рецепт божественных на вкус сырников за 10 минут

Рецепт сырников из простых ингредиентов, которые будут получаться идеально всегда.

https://glavred.info/recipes/kruche-zavtraka-ne-pridumat-recept-bozhestvennyh-na-vkus-syrnikov-za-10-minut-10712543.html Ссылка скопирована

Рецепт самых вкусных сырников / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сырники - на первый взгляд простое в приготовлении блюдо, но у многих хозяек они часто подгорают, не держат форму. Однако существует рецепт сырников, которые получатся идеально у всех.

Главред узнал поэтапную инструкцию приготовления сырников. Ею в TikTok _with_anna._ поделилась украинский блогер Анна.

Сырники - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Творог 400 г

Яйцо 1 шт.

Мука 3 ст. л.

Сахар 3 ст. л.

Ванильный сахар 1 ч. л.

Соль

Масло

Творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли перемешиваем до однородной консистенции в миске. Далее добавляем к творожной массе муку и вымешиваем тесто.

Формируем будущие сырники, обваливаем каждый в муке и жарим на среднем огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить идеальные сырники:

@_with_anna._ Вкусный завтрак Кисломолочный творог - 400 г Яйцо 1 шт. Мука - 3 ст.л. (+ панировка) Сахар-3 ст.л. (можно меньше, или вообще не добавлять) Соль - щепотка Ванильный сахар - 1 ч.л. Масло для жарки 1) К творогу (если творог влажный, лучше его отжать, а если слишком сухой я даже добавляю немного сметаны) добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. 2) Смешать до однородной консистенции, чтобы не было комочков. 3) Добавить к смеси 3 ст.л.муки, если творог влажный, добавить + 1 ст.л муки. 4) Сформировать шарики, и сдавить в виде "шайбы" 5) Обвалять сырники в муке, и жарить на среднем огне (3-4 мин.с каждой стороны) А все продукты для своих рецептов я всегда покупаю в магазине @silpo.ukraine Вкусного? #сырники #завтрак #рецепт ♬ оригинальный звук - FIЇNKA

Читайте также:

Об источнике: _with_anna._ _with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред