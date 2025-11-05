Круче завтрака не придумать: рецепт божественных на вкус сырников за 10 минут

Сырники - на первый взгляд простое в приготовлении блюдо, но у многих хозяек они часто подгорают, не держат форму. Однако существует рецепт сырников, которые получатся идеально у всех.
Главред узнал поэтапную инструкцию приготовления сырников. Ею в TikTok _with_anna._ поделилась украинский блогер Анна.
Сырники - рецепт
Ингредиенты:
- Творог 400 г
- Яйцо 1 шт.
- Мука 3 ст. л.
- Сахар 3 ст. л.
- Ванильный сахар 1 ч. л.
- Соль
- Масло
Творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли перемешиваем до однородной консистенции в миске. Далее добавляем к творожной массе муку и вымешиваем тесто.
Формируем будущие сырники, обваливаем каждый в муке и жарим на среднем огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить идеальные сырники:
Об источнике: _with_anna._
_with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.
