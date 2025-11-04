Невозможно будет оторваться: рецепт оригинальной закуски, от которой все ахнут

Когда гости на пороге или же хочется быстро, но в то же время сытно перекусить, на помощь приходят закуски. Одной из таких является печеночный паштет с яблоками. Как выяснил Главред, этот паштет прекрасно сочетается с тостами, гренками или хрустящим батоном.
Оказывается, готовится паштет очень просто. Пошаговый процесс показала на своей странице в Instagram кулинарный блогер @viktoria__cooking.
Ингредиенты:
- 500-600 г куриной печени;
- 100 г сливочного масла;
- 100 мл сливок;
- 2 яблока;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 1/2 ч. л. молотого мускатного ореха;
- соль, перец по вкусу.
Сначала подготовьте форму для выпекания - застелите ее пергаментом, чтобы блюдо не приставало ко дну.
Затем осторожно переложите все подготовленные продукты в форму, разровняйте поверхность и поставьте в разогретую до 180 °C духовку.
Запекайте примерно 50-60 минут.
Далее запеченные продукты взбиваем блендером до однородной консистенции.
Готовый паштет следует переложить в форму и поставить охлаждаться.
Фудблогерка отмечает, что обожает добавлять сверху еще карамелизированные яблоки.
Как видите, паштет готовится очень легко, а получается очень нежным и вкусным.
Приятного аппетита!
Как приготовить печеночный паштет с яблоками - смотрите видео:
Другие рецепты:
- Гора рогаликов за 33 гривны: рецепт, который удивит всех
- Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат "Оливье" по-новому
- На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки
О профиле: @viktoria__cooking
viktoria__cooking - фудблог в TikTok и Instagram, который ведет женщина. Автор на своих страницах делится простыми и вкусными рецептами, которые каждый сможет повторить. На Instagram @viktoria__cooking подписаны более 76 тысяч пользователей, на TikTok - 45 тысяч.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред