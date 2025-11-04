Невозможно будет оторваться: рецепт оригинальной закуски, от которой все ахнут

Закуска готовится очень просто.

https://glavred.info/recipes/nevozmozhno-budet-otorvatsya-recept-originalnoy-zakuski-ot-kotoroy-vse-ahnut-10712204.html Ссылка скопирована

Рецепт вкусного печеночного паштета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Когда гости на пороге или же хочется быстро, но в то же время сытно перекусить, на помощь приходят закуски. Одной из таких является печеночный паштет с яблоками. Как выяснил Главред, этот паштет прекрасно сочетается с тостами, гренками или хрустящим батоном.

Оказывается, готовится паштет очень просто. Пошаговый процесс показала на своей странице в Instagram кулинарный блогер @viktoria__cooking.

Ингредиенты:

видео дня

500-600 г куриной печени;

100 г сливочного масла;

100 мл сливок;

2 яблока;

3 зубчика чеснока;

1 лук;

1 морковь;

1/2 ч. л. молотого мускатного ореха;

соль, перец по вкусу.

Сначала подготовьте форму для выпекания - застелите ее пергаментом, чтобы блюдо не приставало ко дну.

Затем осторожно переложите все подготовленные продукты в форму, разровняйте поверхность и поставьте в разогретую до 180 °C духовку.

Запекайте примерно 50-60 минут.

Далее запеченные продукты взбиваем блендером до однородной консистенции.

Готовый паштет следует переложить в форму и поставить охлаждаться.

Фудблогерка отмечает, что обожает добавлять сверху еще карамелизированные яблоки.

Как видите, паштет готовится очень легко, а получается очень нежным и вкусным.

Приятного аппетита!

Как приготовить печеночный паштет с яблоками - смотрите видео:

Другие рецепты:

О профиле: @viktoria__cooking viktoria__cooking - фудблог в TikTok и Instagram, который ведет женщина. Автор на своих страницах делится простыми и вкусными рецептами, которые каждый сможет повторить. На Instagram @viktoria__cooking подписаны более 76 тысяч пользователей, на TikTok - 45 тысяч.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред