Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат 'Оливье' по-новому

Рецепт, который удивит даже самых привередливых гостей – салат "Оливье" в рулете. Вкус тот же самый, а вот подача совсем иная, такое блюдо станет настоящим украшением стола. Прекрасная идея для тех, кто ждет друзей в гости.
Кстати, рулет должен хорошо охладиться, чтобы он держал форму, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат "Оливье" в рулете - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель – 3–4 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Яйца – 6 шт.
- Соленые огурцы – 3–4 шт.
- Вареная колбаса - 400 г
- Зеленый горошек – 1 банка 400 г
- Майонез – 3–4 ст. ложки (по вкусу)
- Соль, перец
Отварите картофель и морковь до готовности, а яйца вкрутую.
Нарежьте все ингредиенты на кубики, добавьте зеленый горошек, соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте.
Для основы натрите яйца и выложите их на пищевую пленку.
Смажьте яйца майонезом, выложите приготовленный салат, сверните все рулетом.
Положите рулет в холодильник на несколько часов.
Перед подачей уберите пищевую пленку, украсьте рулет по желанию.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат "Оливье" в рулете:
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
