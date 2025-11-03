Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат 'Оливье' по-новому

Праздничный рецепт салата "Оливье".

"Оливье" в рулете - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/alionakarpiuk/

Рецепт, который удивит даже самых привередливых гостей – салат "Оливье" в рулете. Вкус тот же самый, а вот подача совсем иная, такое блюдо станет настоящим украшением стола. Прекрасная идея для тех, кто ждет друзей в гости.

Кстати, рулет должен хорошо охладиться, чтобы он держал форму, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат "Оливье" в рулете - рецепт

Ингредиенты:

Картофель – 3–4 шт.

Морковь – 2 шт.

Яйца – 6 шт.

Соленые огурцы – 3–4 шт.

Вареная колбаса - 400 г

Зеленый горошек – 1 банка 400 г

Майонез – 3–4 ст. ложки (по вкусу)

Соль, перец

Отварите картофель и морковь до готовности, а яйца вкрутую.

Нарежьте все ингредиенты на кубики, добавьте зеленый горошек, соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте.

Для основы натрите яйца и выложите их на пищевую пленку.

Смажьте яйца майонезом, выложите приготовленный салат, сверните все рулетом.

Положите рулет в холодильник на несколько часов.

Перед подачей уберите пищевую пленку, украсьте рулет по желанию.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат "Оливье" в рулете:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

