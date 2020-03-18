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Лакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецепты

18 марта 2020, 19:18

Вкусные пышные сырники готовятся без муки.

Вкусные сырники творожные в духовке выпекаются около 25 минут – Лакомые сырники – рецепт
Лакомые сырники в духовке выпекаются около 25 минут / Скриншот с instagram.com/oksanatopouritze

Лакомые сырники из творога можно приготовить не только с мукой, да и жарить их не обязательно. Десерт можно сделать с манкой, без муки и даже без яиц и довести до готовности в духовке.

Блюдо без муки получается не только вкусным, но и пышным и творожным.

Главред решил объяснить, как готовятся вкусные и простые сырники классические, без муки (с манкой), без яиц, и как приготовить это блюдо в духовке.

Вкусные и простые сырники – рецепт №1

Как готовятся классические сырники

Ингредиенты: 

  • Творог (достаточно сухой) – 0,5 кг;
  • 1 яйцо;
  • 50 г муки в тесто на сырники и 100 г муки для формирования десерта;
  • 1 пачка ванильного сахара;
  • Половина столовой ложки сахара;
  • Растительное масло для обжаривания сырников.

Простой и вкусный десерт – как приготовить сырники из творога классические

Вбейте яйцо в творог и все смешайте, потом добавьте остальные ингредиенты и сделайте массу однородной. Намочите ложку, наберите тесто, присыпьте поверхность мукой и сформируйте десерт – можно использовать нож.

Разогрейте на сковороде растительное масло, уложите сформированные сырники и готовьте на маленьком огне – поджарьте с каждой стороны на протяжении 3-4 минут, должна появиться румяная корочка. 

Десерт можно подавать со сметаной, с йогуртом, с вареньем/джемом, растопленным шоколадом, с медом и орехами или украсить сахарной пудрой и ягодами.

Вкусные сырники классические готовятся на сковороде с каждой стороны около 4 минут – Лакомые сырники – рецепт⠀
Лакомые сырники классические готовятся на сковороде с каждой стороны около 4 минут / Скриншот с instagram.com/mamyluan_cook

Лакомые сырники – рецепт простой №2

Как простые сырники готовятся в духовке

Ингредиенты: 

  • 300 г фермерского творога 9% жирности;
  • 1 желток;
  • 3-4 столовые ложки для теста на сырники из творога и еще немного муки для формирования десерта;
  • 2 чайные ложки сахара;
  • Щепотка соли;
  • Разрыхлитель – на кончике ножа.

Вкусный и простой десерт – как делать сырники в духовке

Положите в творог яйцо и тщательно все перемните, а потом добавьте все ингредиенты и сделайте однородную массу. Сформируйте десерт и присыпьте мукой.

Сформированные сырники уложите на противень, застеленный пергаментом. Отправьте противень в духовку, разогретую до 190 г, и выпекайте десерт 20-25 мин. Как только какой-то сырник с одной стороны зарумянится – переворачивайте его на другую сторону.

Лакомые сырники в духовке выпекаются около 25 минут – Лакомые сырники – рецепт
Вкусные сырники творожные в духовке выпекаются около 25 минут / Скриншот с instagram.com/_tut_vkusno_

Вкусные сырники – рецепт простой №3

Как делаются сырники без муки, но с манкой

Ингредиенты: 

  • 900 г творога жирностью 9%;
  • 1 яйцо;
  • 2-3 столовые ложки манки;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • Мука для присыпки рабочей поверхности;
  • Растительное масло.

Простой и вкусный десерт – как сделать сырники с манкой

Отожмите творог, он должен быть максимально сухим. Вбейте в творог яйцо, всыпьте сахар и манку и все перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы манка набухла.

Присыпьте рабочую поверхность мукой, сформируйте толстенькие сырники на манке и поставьте в морозилку на 5-7 минут.

На сковороду налейте небольшое количество растительного масла, когда оно немного разогреется – выложите десерт. Блюдо готовится на медленном огне с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Сырники пышные без муки готовятся на сковороде – Лакомые сырники – рецепт
Пышные сырники с манкой готовятся на сковороде / Скриншот с instagram.com/syrniki_moscow

Лакомые сырники – рецепт простой №4

Как приготовить сырники без яиц

Ингредиенты:

  • 0,5 кг творога 9% жирности;
  • 1 столовая ложка муки для теста и немного муки для формирования сырников;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • Щепотка соли;
  • Растительное масло.

Вкусный и простой десерт – как готовить сырники без яиц

Творог смешайте с сахаром, солью и мукой. Готовое тесто на десерт не должно очень сильно липнуть к рукам.

Сформируйте из теста сырники и присыпьте их мукой. Обжарьте сырники на разогретой сковороде с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Приготовить сырники без яиц можно и на сковороде – Лакомые сырники – рецепт
Сырники вкусные можно приготовить и без яиц / Скриншот с instagram.com/nastya__vkusnaya

сырники рецепт
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