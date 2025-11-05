Рецепт квашеной капусты по-новому: весь секрет в одном ингредиенте

Квашеная капуста - довольно популярное блюдо, которое можно подавать как с картофелем, так и с мясными блюдами. Рецептов квашеной капусты существует множество, но в этот раз Главред предлагает добавить один секретный ингредиент.
Рецептом квашеной капусты именно с медом поделилась украинский фудблогер @_tanyushina_ в Instagram.
Вам понадобится:
- капуста;
- морковь;
- мед - 1,5 ст. л;
- соль - 1,5 ст. л;
- вода - 1 л.
Процесс приготовления
Сперва нужно приготовить рассол. На 1 литр воды добавьте 1,5 столовой ложки соли, доведите до кипения и остудите до теплого состояния.
Затем всыпьте 1,5 столовой ложки меда и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился.
Оставьте рассол остыть до комнатной температуры.
Тем временем нарежьте капусту и, по желанию, можно добавить морковь.
Капусту стоит плотно утрамбовать в посуду, в которой вы квасите. Все залейте рассолом и оставьте на столе примерно на 1,5 - 2,5 дня. В зависимости от температуры на вашей кухне. Чем теплее, тем быстрее квасится капуста.
Через сутки можете смело пробовать.
Кстати, во время квашения капусты не забывайте выпускать образующиеся газы с помощью, например, палочки для суши. Главное, чтобы не металлическим предметом.
Как приготовить квашеную капусту с медом - смотрите видео:
Другие рецепты:
- Проще, чем винегрет: шикарный рецепт салата со свеклой
- Круче завтрака не придумать: рецепт божественных на вкус сырников за 10 минут: рецепт божественных на вкус сырников
- Гора рогаликов за 33 гривны: рецепт, который удивит всех
О персоне: _tanyushina_
Татьяна Юшина _tanyushina_ - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На _tanyushina_ подписаны более 146 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред