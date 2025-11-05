Рецепт квашеной капусты по-новому: весь секрет в одном ингредиенте

Так капусту вы еще не квасили.

Квашеная капуста - довольно популярное блюдо, которое можно подавать как с картофелем, так и с мясными блюдами. Рецептов квашеной капусты существует множество, но в этот раз Главред предлагает добавить один секретный ингредиент.

Рецептом квашеной капусты именно с медом поделилась украинский фудблогер @_tanyushina_ в Instagram.

Вам понадобится:

капуста;

морковь;

мед - 1,5 ст. л;

соль - 1,5 ст. л;

вода - 1 л.

Процесс приготовления

Сперва нужно приготовить рассол. На 1 литр воды добавьте 1,5 столовой ложки соли, доведите до кипения и остудите до теплого состояния.

Затем всыпьте 1,5 столовой ложки меда и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился.

Оставьте рассол остыть до комнатной температуры.

Тем временем нарежьте капусту и, по желанию, можно добавить морковь.

Капусту стоит плотно утрамбовать в посуду, в которой вы квасите. Все залейте рассолом и оставьте на столе примерно на 1,5 - 2,5 дня. В зависимости от температуры на вашей кухне. Чем теплее, тем быстрее квасится капуста.

Через сутки можете смело пробовать.

Кстати, во время квашения капусты не забывайте выпускать образующиеся газы с помощью, например, палочки для суши. Главное, чтобы не металлическим предметом.

Как приготовить квашеную капусту с медом - смотрите видео:

