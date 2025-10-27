По бабушкиному рецепту: рецепт квашеной капусты, которая получается всегда

Приготовить квашеную капусту совсем несложно, если знать проверенный рецепт.

https://glavred.info/recipes/po-babushkinomu-receptu-recept-kvashenoy-kapusty-kotoraya-poluchaetsya-vsegda-10709849.html Ссылка скопирована

Рецепт квашеной капусты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Рецептов квашеной капусты существует множество. У каждой семьи есть свои секреты в приготовлении: кто-то добавляет морковь, кто-то - яблоки, а некоторые предпочитают клюкву. Главред нашел проверенный рецепт квашеной капусты, которым поделилась кулинарный блогер в TikTok @yuliia.senych.

Ингредиенты:

капуста - 1 кг;

соль - 22 г (или 2% от общей массы);

морковь - 50 г.

"Важно - не берите йодированную соль. Капуста не получится", - отмечает кулинарный блогер. видео дня

Процесс приготовления

Сначала нужно выбрать свежую и "упругую" капусту. Далее ее следует мелко нашинковать и переложить в глубокую посуду. Сюда же стоит натереть морковь.

Капусту посыпаем солью и начинаем мять ее, чтобы она пустила сок.

Кулинарный блогер отмечает, что важно брать сочную капусту, если же сока будет мало, то придется готовить еще рассол.

После того, как хорошо перемешали капусту, берем банки и на дно кладем лавровый лист и перец горошком. Далее начинаем хорошо утрамбовывать капусту.

Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в итоге капуста в банке была полностью покрыта соком. Банку ставим в посуду на случай, если сок вытечет.

Женщина подчеркивает, если сок не покроет капусту, она почернеет и начнет неприятно пахнуть.

Капусту в банках следует оставить в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. При этом ежедневно стоит протыкать капусту деревянной палкой, чтобы снизу выходил газ.

После этого процесса надавливаем на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком.

После 3 суток капусту можно пробовать.

Готовую квашеную капусту стоит хранить в холодильнике, сок сливать не нужно.

Приятного аппетита!

Как приготовить квашеную капусту - смотрите видео:

@yuliia.senych Хрустящая и полезная квашеная капуста? Нам нужны: - капуста ~ 1кг - соль 22г (или 2% от общей массы) - морковь ~50г Важно - не берите йодированную соль. Капуста не получится. Приготовление ⬇️ 1.Для хорошей квашеной капусты важно подобрать свежую и упругую капусту.Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую посуду.Туда же натираем морковь (я брала 1 маленькую морковку). 2. Посыпаем капусту солью и начинаем мять ее,чтобы она пустила сок.Очень важно ,чтобы капуста была сочной,потому что если сока будет мало,то надо готовить рассол. 3. На дно банки кладем лавровый лист и перец горошком и начинаем утрамбовывать капусту.Каждый слой хорошо прижимаем ,чтобы в конце концов капуста в банке была полностью покрыта соком.Ставим банку в посуду,на случай,если вытечет сок. ❗️Якщо сок не будет покрывать капусту,то она почернеет и будет вонять так,что никакие ароматизаторы потом не помогут ? 4.Оставляем капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки.Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкаем капусту ❗️деревʼяною палочкой(чтобы не было химических реакций) ,чтобы снизу выходил газ.После этого процесса надавливаем на капусту деревянной лопаткой,чтобы она снова была покрыта соком. 4. после 3 суток капусту можно пробовать! закрываем банку крышкой и ставим в холодильник, не сливая жидкость! Приятного аппетита! По этому рецепту капуста получается очень хрустящая и сочная? ♬ оригинальный звук - ЗДЕСЬ ВКУСНО ?

Другие рецепты:

О персоне: yuliia.senych yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред