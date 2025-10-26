Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

Готовится за 5 минут, а на вкус - будто из ресторана.

https://glavred.info/recipes/gotovte-srazu-dvoynuyu-porciyu-recept-zakuski-kotoraya-ischezaet-so-stola-za-minutu-10709780.html Ссылка скопирована

Рецепт невероятной закуски, которую съедят моментально / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если у вас есть немного фантазии, то даже из лука можно сделать невероятно вкусное блюдо. Главное - правильно выбрать дополнительные компоненты. Главред выяснил, что лук в сочетании с консервированным тунцом - идеальный дуэт, из которого можно создать универсальную закуску.

Рецептом намазки из лука и тунца поделилась кулинарный блогер в TikTok @yuliia.senych.

Ингредиенты:

видео дня

лук синий - 250 г;

уксус (автор использует винный) - 50 г;

масло оливковое - 2-3 ст.л;

вода - 100 мл;

сахар - 2 ст.л;

тунец консервированный в собственном соку - 100 г;

майонез или крем-сыр - 2 ст.л.

Процесс приготовления

Сначала очищаем и нарезаем лук кольцами. Далее выкладываем его на сухую сковороду, поливаем маслом и посыпаем сахаром. Все нужно тушить 2-3 минуты.

Далее к луку вливаем уксус и 100 мл воды. Тушить следует до момента испарения воды.

Для приготовления начинки смешайте тунец с майонезом или крем-сыром, приправьте перцем. Чтобы масса стала более нежной и однородной - воспользуйтесь блендером.

В конце перемешиваем лук с заправкой. Лучше всего намазку есть с поджаренным хлебом или багетом.

Приятного аппетита!

Как приготовить намазку из тунца и лука - смотрите видео:

@yuliia.senych Бюджетная намазка из лука? Нам нужны: - лук синий 250г - уксус (у меня винный, в чем именно - не знаю) 50г - масло оливковое 2-3ст.л. - вода 100мл - сахар 2 ст.л. - тунец консервированный в собственном соку 100г - майонез или крем-сыр 2ст.л. В МЕНЕ НА ВИДЕО ДВОЙНАЯ ПОРЦИЯ, потому что оно очень вкусное? Приготовление ⬇️ 1. Лук шинкуем кольцами и выкладываем на сухую сковороду. Поливаем маслом и посыпаем сахаром. Тушим 2-3мин. 2. вливаем уксус и воду и тушим до момента испарения воды. 3. Для заправки тунец перемешиваем с майонезом или крем-сыром и добавляем перец. Для однородной консистенции можно перебить блендером. 4. Перемешиваем лук с заправкой и можем смаковать! Едят такую намазку с хлебом или багетом ? Вкусного! ♬ оригинальный звук - ЗДЕСЬ ВКУСНО ?

Другие новости:

О персоне: yuliia.senych yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 140 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред